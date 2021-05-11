快訊／疫情延燒！蘇貞昌曝「台灣有新狀況」　國人該收心了

記者陳家祥／台北報導

華航機師、諾富特飯店疫病風暴擴大！中央流行疫情指揮中心10日公布，新增15例新冠肺炎確診案例。對此，行政院長蘇貞昌11日緊急視察疫情指揮中心，蘇貞昌表示，世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，「台灣也有新的狀況」，他呼籲國人同胞「該收心了」，嚴謹面對疫情。

▲蘇貞昌視察疫情指揮中心。（資料照／記者李毓康攝）



蘇貞昌11日臨時加開視察指揮中心行程，包括教育部、交通部等部會都出席此會議。據了解，各部會被要求會中提報緊戒標準提升至2級出現感染源不明之本土病例的應處預為準備，內容應包括權管業務作為優化措施、現有活動應處、無法因應的困難處。

蘇貞昌表示，看到世界新冠肺炎疫情發生很嚴重的各方面變化，馬來西亞剛宣布全國封城1個月、日本第4波疫情再起，台灣也有新的狀況，我們覺得是全國同胞齊心合力，在指揮中心各方面的部署，台灣才能1年多把防疫做到做好。

蘇貞昌說，因為時間久、成績好，大家鬆懈大意，今天特別再來指揮中心打氣，他呼籲國人同胞「該收心了，該嚴謹面對疫情，務必遵照指揮中心要求做到到位」，國人同胞要照指揮中心公布的類別，趕快打疫苗，「打疫苗也是最好的防疫，大家一起把1年多來的好成績繼續堅持下去」。

蘇貞昌表示，防疫隨時隨地都在變化，指揮中心一直都用最嚴謹態度面對各種情形，都有相對因應做法，不用特別因為哪個時間點、哪個事件而懷疑，但做法也隨時滾動檢討，有不夠周到一定隨時加強改進，尤其變種病毒傳播更快。

針對華航疫病風暴破口堵不住，蘇貞昌稍早也透過臉書表示，為了穩定國內疫情，政府將推出清零計畫 2.0 措施，並且即刻執行。

相關措施包括：

1.所有華航前艙機組員全數召回檢疫。

2.後艙機組員曾派飛長程航班，或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天。

3.相關人員進入社區須檢疫14天，期滿採檢陰性。

4.風險組及安全組不得混飛。

蘇貞昌說，華航等國籍航空公司在全球受疫情衝擊，供應鏈瀕臨斷鏈危機時，支撐住台灣的空中航路，往來運送防疫物資、晶片元件、農漁產品到全球。華航全體員工都為台灣一年來的防疫、外交、經濟成果付出甚鉅，此時此刻，希望國人給予華航更多的支持和鼓勵。