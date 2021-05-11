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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國軍弟兄到底吃了多少美豬？」　國民黨籲全面採用台灣豬

▲蔡英文校閱海軍陸戰隊，漢光演習。（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲國防部證實，已將美豬購入，但強調不含萊劑（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，根據國防部專案報告指出，事實上在2020年2月26日，國軍就採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年。對此，國民黨今（11日）表示，國防部稱去年2月開始採購美豬，迄今採購數量究竟多少，18萬國軍弟兄總共吃了多少，要求國防部依照承諾，立即明令全面採用台灣豬，禁止採購進口豬

國民黨指出，依據衛福部豬肉儀表板資訊，今年年初累計至5月7日為止，進口豬肉為17319公噸，其他可食部位為6286公噸；其中由美國進口豬肉加上可食部位約2086公噸，這2千多噸的美豬市面上難以找到，去年蔡政府開放萊豬後業界就傳言，萊豬在民眾接受度低及業者利潤考量下，最後會流向國軍，如今果然成真。

國民黨表示，國防部證實從去年2月起就開始採購美豬，並且合約到2022年底，但回顧蔡英文去年宣布開放萊豬進口後，包括教育部、國防部、警政署等部會都相繼宣示膳食一律用國產豬，國防部當時還一再強調，提供國軍的豬肉是國產CAS產品。

國民黨感嘆，國防部信誓旦旦的保證，如今證實全是謊言，若這次沒人爆料，國軍甚至迄今還在默默吃美豬，國防部的謊言，讓18萬國軍及眾多軍眷們情何以堪，國防部實在欠國人及全體國軍官兵一個道歉。

國民黨對國防部提出五問，要求國防部據實以告，第一，國防部稱去年二月開始採購美豬，迄今採購數量？18萬國軍總共吃了多少？ 第二、 國防部對於採購美豬的說法矛盾反覆，是否公佈與廠商的合約供各界檢視？

第三、 國防部是否受到政治壓力而採購美豬？ 第四、 未來一旦進口合乎政府公佈萊劑標準的萊豬，國防部是否採購？ 第五、 基於維護國軍健康，國防部可否向國人明確承諾未來一定拒絕萊豬？

國民黨強調，衛福部長陳時中一再強調要「保障民眾選擇權」，但國軍在食的方面其實最為弱勢，經常是配合國家政策採購副食，毫無選擇權利；國民黨要求國防部依照承諾，立即明令全面採用台灣豬，禁止採購進口豬，並加強後續管控，確實照顧國軍健康，絕不能順從上意，犧牲國軍的權益來消化美豬。

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