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影／林為洲籲機師全打疫苗！談「陳時中槍斃說」：論事別歪樓

新聞節目中心／綜合報導

華航諾富特案已35人確診，中央流行疫情指揮中心研判華航內部有隱形傳播鏈，昨（10）日公佈「清零計畫2.0」，包含前艙機組員（機師）全數召回檢疫、風險組及安全組不得混飛等4大重點。國民黨立委林為洲11日則在ETtoday《雲端最前線》節目中提及，機師、空服員可說是第一線，還比醫療人員更早接觸到病毒，「機師其實要強制打疫苗，我建議啦！」

▲▼ 國民黨立委林為洲,民進黨立委劉世芳。（圖／翻攝雲端最前線）

林為洲指出，台灣目前有千例確診案例為境外移入，最先接觸到的就是機師、空服人員，甚至還比醫療人員更早接觸病毒，「如果以台灣的例子，我們本土感染很少、通通是境外（移入）的，所以我的意思就是說，機師其實要強制打疫苗。」

林為洲進一步說，當然機師不值勤就比較不會接觸到（病毒），反之若機師還要值勤，檢疫時間短、沒打疫苗、還站在第一線，然後帶來像諾富特這樣的破口，影響的不只是機師、空服員，還會傳染給社區、家人及房務人員，「整個破口就這樣出來了」。

另一方面，對於國民黨立法院黨團總召費鴻泰的「陳時中槍斃說」掀起論戰，林為洲也緩頰表示，這不用過多聯想，應該就事論事，「這樣歪樓，對整個防疫的檢討是沒幫助的」，本來要談的內容，包含機師的管理、防疫旅館混居等問題，這些都是已發生的事情，應該重新去思考。

「當然我是覺得費總召可以稍微冷靜，不要那麼激動」林為洲進一步說，批評當然可以，但要將批評的具體內容，像是機師管理規範重新檢視、混居的飯店要不要全部取消，以及有些縣市可能能量不足，只有混居的防疫旅館，是否就要引介到其他縣市等，「大家都要趕快思考問題，不要再歪樓到情緒性語言，甚至聯想到省籍啦這些的」。

▲▼ 國民黨立委林為洲,民進黨立委劉世芳。（圖／翻攝雲端最前線）

民進黨立委劉世芳也說，不僅衛福部長陳時中本人說了「槍斃」一詞「太過」，事實上無論你是哪個位置，民意代表或官員，「槍斃」這兩個字都不該講，「而且他是位高權重，講這句話的時候，誰曉得動機是什麼？」另外，費鴻泰到底是要批評什麼事？若能把相關事情調查清楚，自然會有很多人指責指揮中心、市政府是不是哪裡辦得不好。

劉世芳並說，費鴻泰用了「槍斃」兩字，在網路上燒起來後，大家只知道槍斃、越來越歪樓，對防疫一點幫忙都沒有，「所以少一點這種政治口水，尤其已經是人身攻擊的政治口水」。

《雲端最前線第1024集完整節目FB》

《雲端最前線第1024集完整節目Youtube》

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