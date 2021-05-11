國台辦對蔡英文說：民進黨「有何資格談民主！」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

總統蔡英文10日於「哥本哈根民主高峰會」透過視訊發表演說，強調民主價值受威權國家威脅。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日晚間反批民進黨，打著民主幌子招搖撞騙，在台灣鉗制言論，還說民進黨「有何資格談民主！」

第四屆「哥本哈根民主高峰會」於10日舉行，該峰會去年6月因疫情改視訊舉辦，當時蔡英文就受邀發表預錄演講。今年的峰會是蔡英文第二度受邀演講，她在會上呼籲，威權國家勢力的擴張使民主價值遭受威脅，全球民主夥伴必須團結合作。

▲蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日晚，透過書面答覆回應蔡英文的說法，以及該峰會的舉辦。她說，民進黨慣於打著「民主」幌子在國際上招搖撞騙，在島內（指台灣）卻不斷打擊異己、鉗制言論，有何資格談「民主」！

朱鳳蓮還說，民進黨夥同外部勢力和反華機構，出演一齣齣政治鬧劇，充分暴露其謀「獨」本性，這改變不了台灣是中國一部分的事實。她強調，我們敦促有關國家恪守一個中國原則，不為民進黨當局在國際上謀「獨」提供便利和舞台。

值得注意的是，大陸外交部發言人華春瑩11日下午也在例行記者會上，抨擊「哥本哈根民主高峰會」充滿意識形態偏見，是一場不折不扣的政治鬧劇。她說，「民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。」

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