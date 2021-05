她沒懷孕卻分泌乳汁…竟是「長腦瘤」還會不孕！僅20％活過5年　

▲安德森罹患腦瘤後還生了三胎。(圖/翻攝自臉書/Amy Anderson)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名女子14年前在沒有懷孕、生產的狀況下,乳房竟然開始分泌乳汁,感到不對勁的她立刻就醫後發現,她的腦部長了腫瘤,不僅會有異常泌乳的狀況發生,可能還會導致不孕,甚至只有20%的患者能活超過5年。沒想到她竟奇蹟似的在治療期間,連續產下三名子女,連她都直呼,「自己真的是很幸運。」

根據《Leicestershire Live》報導,現年41歲的安德森(Amy Anderson)在2007年時,乳房竟然在沒有懷孕、生產的狀況下分泌乳汁,同時伴隨著嚴重的頭痛,到醫院檢查後發現,她的腦下垂體竟長了一顆腫瘤,且已經壓迫到眼睛後方的神經,必須立刻安排手術。

腦瘤研究中心經理普萊斯(Matthew Price)也說,罹患腦瘤是不分年齡的,而其中只有20%的患者能活超過5年;除此之外,腦下垂體腫瘤會出現異常泌乳,也會影響生育,患者有很大機率會不孕。

安德森說,當時她才和先生結婚一年,非常渴望有孩子,所以對此感到非常難過;沒想到幸運之神降臨,她居然在2008年2月懷孕,手術也因而延後,「懷孕讓我很興奮,但我必須接受密切的監控檢查.不斷進行掃描和血液測試,因為懷孕會產生激素,有可能加重症狀,甚至讓腫瘤變大。」

