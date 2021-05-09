英國料8月終止新冠傳播！疫苗接種進度佳　7月不再受變種病毒影響

▲英國新冠疫苗接種進度理想，專家料病毒將在8月停止國內傳播。（圖／路透社）

記者葉睿涵／綜合報導

上週剛辭去職務的英國疫苗任務小組負責人迪克斯（Clive Dix）指出，英國預計在今年8月後，就不再受新冠病毒傳播的威脅，因為該國將在7月底前，達成全國人民都至少接種1劑疫苗的目標，並保護人們不受所有已知的變種新冠病毒影響。

路透社引述《每日電訊報》的採訪指出，迪克斯7日表示，英國目前已接種了超過5100萬支疫苗，是全球第2個最快達成至少一半成年人接種第1劑疫苗的國家，預計到7月底時，英國所有人都已至少接種1劑疫苗，因此他預估，新冠病毒將於今年8月，停止在國內傳播。

We will have no circulating virus in the UK: Clive Dixhttps://t.co/xpbswMqCFo pic.twitter.com/Xs1acYzpxp — 24by7 Search (@24by7search) May 8, 2021

迪克斯補充，在所有人都施打至少1劑疫苗後，「我們或許可以讓人們都免受已知的變種病毒影響」。英國政府正研究向民眾提供疫苗加強劑，但迪克斯卻聲稱，即使沒有加強劑，英國到今年冬天應該還是安全的，因此他相信，政府可以在2022年初才進行疫苗加強計劃。

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