英國料8月終止新冠傳播！疫苗接種進度佳　7月不再受變種病毒影響

▲英國新冠疫苗接種進度理想,專家料病毒將在8月停止國內傳播。(圖/路透社)

記者葉睿涵/綜合報導

上週剛辭去職務的英國疫苗任務小組負責人迪克斯(Clive Dix)指出,英國預計在今年8月後,就不再受新冠病毒傳播的威脅,因為該國將在7月底前,達成全國人民都至少接種1劑疫苗的目標,並保護人們不受所有已知的變種新冠病毒影響。

路透社引述《每日電訊報》的採訪指出,迪克斯7日表示,英國目前已接種了超過5100萬支疫苗,是全球第2個最快達成至少一半成年人接種第1劑疫苗的國家,預計到7月底時,英國所有人都已至少接種1劑疫苗,因此他預估,新冠病毒將於今年8月,停止在國內傳播。

We will have no circulating virus in the UK: Clive Dixhttps://t.co/xpbswMqCFo pic.twitter.com/Xs1acYzpxp