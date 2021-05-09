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被綁架52次！英女揭露外星人長相　「首次親密接觸」全過程曝光

▲▼UFO。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲史密斯聲稱曾被外星人綁架52次。此為示意圖，與本文無關，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

英國布拉福（Bradford）一位名叫史密斯（Paula Smith）的50歲老奶奶聲稱，她自孩童時期以來，已被外星人綁架50多次。史密斯在採訪中也秀出被外星人綁架後，身體留下瘀傷的照片，還畫了一幅銀色外星人的畫，向人們展示外星人的長相。

據《每日星報》報導，史密斯在採訪中揭露了她首次與外星人親密接觸的整個過程，她聲稱，自己是在1982年第一次見到外星人和飛船的，「當時，我一個人在樹林裡，四周一片寂靜，我幾乎能聽到自己的心跳，當我的眼睛適應黑暗後，我見到一個形狀像迴旋鏢（Boomerang）的東西，上面長著一條『手臂』」。

▲▼UFO。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她補充，「手臂的末端有燈，一盞是藍色的，另一盞是綠色的，但我想不起來另外一盞燈的顏色，我覺得更好的說法是，這些手臂就像是飛船上的螺旋槳葉片。飛船是黑色的，高約30英尺、寬約30英尺（約9公尺），還有著綠色和藍色的光，它以每小時1英里（約1.6公里）的速度順時針旋轉。」

史密斯表示，她的家人告訴她，她在遇到飛船後失蹤了4個小時，但她卻不記得到底發生了什麼，不過後續還有不少外星人來找過她，甚至還讓她坐上他們的飛船，「外星人在飛船上向我展示了地球所沒有的技術，他們給我看一部影片，一開始有一條美麗的河，但它後來變成了黑色，藍色的天空也變成血紅色，我很快意識到，這是一部關於地球被人類的貪婪所毀滅的電影」。

史密斯聲稱，她後來回家後，臉上多了一個三角形的淤青，手臂上也有幾個手指印。說完，她秀出被外星人綁架後，身體留下瘀傷的照片，還畫了一幅銀色外星人的畫，向人們展示外星人的長相，「我總共經歷了52次的超自然事件，外星人並未留下任何警告，我也感受不到有什麼特別的事發生，我就像往常一樣，正常地生活著，否則我會發瘋的。」

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