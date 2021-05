被綁架52次！英女揭露外星人長相　「首次親密接觸」全過程曝光

▲史密斯聲稱曾被外星人綁架52次。此為示意圖,與本文無關,下同。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/編譯

英國布拉福(Bradford)一位名叫史密斯(Paula Smith)的50歲老奶奶聲稱,她自孩童時期以來,已被外星人綁架50多次。史密斯在採訪中也秀出被外星人綁架後,身體留下瘀傷的照片,還畫了一幅銀色外星人的畫,向人們展示外星人的長相。

據《每日星報》報導,史密斯在採訪中揭露了她首次與外星人親密接觸的整個過程,她聲稱,自己是在1982年第一次見到外星人和飛船的,「當時,我一個人在樹林裡,四周一片寂靜,我幾乎能聽到自己的心跳,當我的眼睛適應黑暗後,我見到一個形狀像迴旋鏢(Boomerang)的東西,上面長著一條『手臂』」。

她補充,「手臂的末端有燈,一盞是藍色的,另一盞是綠色的,但我想不起來另外一盞燈的顏色,我覺得更好的說法是,這些手臂就像是飛船上的螺旋槳葉片。飛船是黑色的,高約30英尺、寬約30英尺(約9公尺),還有著綠色和藍色的光,它以每小時1英里(約1.6公里)的速度順時針旋轉。」

史密斯表示,她的家人告訴她,她在遇到飛船後失蹤了4個小時,但她卻不記得到底發生了什麼,不過後續還有不少外星人來找過她,甚至還讓她坐上他們的飛船,「外星人在飛船上向我展示了地球所沒有的技術,他們給我看一部影片,一開始有一條美麗的河,但它後來變成了黑色,藍色的天空也變成血紅色,我很快意識到,這是一部關於地球被人類的貪婪所毀滅的電影」。

EXCLUSIVE: Brit gran says she’s been abducted by ­aliens 50 times – and has bruises to prove ithttps://t.co/RB522i08ck pic.twitter.com/yjrqOrtroR