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台灣未列英國旅遊綠色清單　外交部：爭取未來儘快被納入

▲英國7日公布旅遊綠色清單，圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

▲英國7日公布旅遊綠色清單。圖為倫敦希斯洛機場。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

英國政府7日公布旅遊綠色清單，同意英國遊客暑假前往清單內的國家，反英後不需隔離，但名單中未包含台灣，對此，外交部8日表示，將持續與中央流行疫情指揮中心密切聯繫並分享資訊，希望透過與英方的專業溝通，爭取未來能夠儘快將台灣納入綠色清單中。

英國旅遊綠色清單中，目前僅列入冰島、葡萄牙、以色列、新加坡、澳大利亞等12個國家及地區，入境英國前10天內只造訪過這些國家的旅客，入境英國後將不需要隔離檢疫；而台灣與日本、韓國等絕大多數國家目前都被列在棕色清單，從這些國家前往英國的旅客，入境後應自主居家隔離10日，以上相關措施預計將自英國時間5月17日凌晨4時開始實施，每三週滾動式檢討一次。

對此，外交部表示，外交部及我國駐英國代表處一直都與英方保持密切聯繫，掌握相關資訊及進展；雖然目前我國暫時沒有被納入綠色清單，從我國前往英國的旅客仍須居家隔離10日，但由於相關措施也涉及指揮中心未來針對我國邊境管控及入境隔離檢疫時間的整體評估考量，外交部也將持續與指揮中心密切聯繫並分享資訊，希望透過與英方的專業溝通，爭取未來能夠儘快將台灣納入綠色清單中。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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