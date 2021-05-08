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北海岸時尚藝術季華麗登場　石門「富基漁港」引領新風潮

▲北海岸時尚藝術季華麗登場 石門「富基漁港」引領新風潮。（圖／新北市漁業處提供）

▲北海岸時尚藝術季華麗登場，石門「富基漁港」引領新風潮。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與有「針織女王」美譽的台灣服飾設計師潘怡良團隊合作，在新北市石門區富基漁港舉辦「2021北海岸時尚藝術季」，8日由潘怡良設計師公開漁港新作，為活動揭開序幕，隔日開創青年新銳設計師舞台，讓新銳設計師有進行現場展示的機會，除了時尚展演，第二週及第三週還分別邀請了輔大音樂系及新生代藝人表演，拓展富基漁港休閒娛樂及藝文展演新功能，展示漁港截然不同的風貌。

漁業處指出，今日「2021北海岸時尚藝術季」在主持人何篤霖帶領下，由名模王麗雅率領19位伊林娛樂的模特兒，首次在漁港展示潘怡良設計師使用新北市立曜紡織的環保纖維布料設計的新作品，並同時展示輔仁大學織品服裝系學生優秀的畢業作品，現場星光熠熠，作品讓人目不轉睛。場地以辦桌的形式佈置，將時尚藝文活動融入到傳統漁港中，創造出截然不同的漁港趣味風貌。

▲北海岸時尚藝術季華麗登場 石門「富基漁港」引領新風潮。（圖／新北市漁業處提供）

▲名模王麗雅與針織女王潘怡良一同推薦冠名啤酒德淶寶。

漁業處表示，5月9日舉辦的「富基美時尚-時尚展演」開創青年新銳設計師舞台，展示當季流行服飾及時尚泳裝，還有劉以豪、賴琳恩、林嘉綺等多位名模藝人的御用造型師，現場向民眾分享保養知識，並示範彩妝與穿搭的技巧與遊客互動。舞台加入重型機車展示，讓酷炫重機登上時尚伸展台，成為走秀的視覺呈現之一。5月15、16日及5月22、23日規劃了輔仁大學音樂系與新生代藝人一連串的表演節目，為富基漁港帶來一系列活力四射的藝術饗宴。

副市長謝政達表示，富基漁港是北海岸極負盛名的海鮮集散地，新北市政府延續去年北海岸時尚藝術活動的概念，今年再度在富基漁港的多功能突堤碼頭舉行服裝展，且更進一步與青年藝術家們合作擴大舉辦，成為連續3週的藝文系列活動，讓學生及藝術家們擁有一個不同於以往的特別舞台能夠創作。

▲石門「富基魚市」推3重好康優惠 水攤消費滿3000元送4隻萬里蟹。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼姊妹餐廳推出6880元超值桌菜。

▲北海岸時尚藝術季華麗登場 石門「富基漁港」引領新風潮。（圖／新北市漁業處提供）

新北市府指出，這次活動特別邀請俄羅斯美女安妮，配合富基漁港重機驛站啟用，搭乘重機華麗登場，介紹與富基漁市姊妹餐廳合作推出藝術季期間限定的「俄羅斯海邊沙拉」異國風情料理，同時活動期間推出相當多優惠，包括消費滿額抽獎以及打卡贈送限量精美禮品。姊妹餐廳推出6880元超值桌菜，詳情可參閱「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉專。

新北市府表示，為加強防疫工作，「2021北海岸時尚藝術季」系列活動皆採實聯制掌握參加者資訊，現場可掃QR-code填寫資料，並在活動會場周遭區域放置告示牌及安排巡查人員手舉牌宣導戴口罩及協助填寫實聯制QR code表單，請各位民眾配合防疫措施並全程戴上口罩，安心享受戶外藝文活動演出。

▲北海岸時尚藝術季華麗登場 石門「富基漁港」引領新風潮。（圖／新北市漁業處提供）

▲名模王麗雅在富基漁港行銷富基魚市。

▲北海岸時尚藝術季華麗登場 石門「富基漁港」引領新風潮。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市副市長謝政達與新銳設計師及伊林名模合影。

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