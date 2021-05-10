快訊／邱國正鬆口國防部2月開始採購美豬　去年初就簽約

記者楊蕓／台北報導

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美豬進口，前國防部長嚴德發曾宣示「國軍優先使用國產食品」，但海軍左營副供站今年初正式購入美豬。根據國防部報告，2020年2月26日開始採購「進口豬肉及豬可食部位，用於加工肉品」，合約至2022年。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

國防部長邱國正10日受訪時強調，目前為止使用國產豬為主，並沒有因為開放美豬就刻意進口，且去年109年初就已經簽約了，到目前都是按照合約在走。

有海軍官兵日前在「靠北長官2021」臉書專頁PO照發文，爆出有部分進口美豬，產品外箱包裝上雖註明原產地為台灣，但內包裝原產地確標示美國，且還是用疑似貼紙的東西貼上。對此，國防部4日出面證實此事，但強調食品的標示符合衛福部規範，且送驗後確認不含萊克多巴胺。

國防部長邱國正10日赴立法院外交及國防委員會報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」並備質詢。

他在會前受訪時針對國軍進口豬肉一事表示，國軍照顧官兵健康是任務之一，一切食材供應完全按照規定，目前為止使用國產豬都符合CAS標章，並朝這方面嚴格把關，沒有比較支微末節的問題。

根據國防部報告指出，進口豬肉及豬可食部位用於加工肉品，（合約自2020年2月26日至2022年2月25日）、罐頭食品（合約自2020年8月26日至2022年8月25日），萊克多巴胺應為「未檢出」，豬肉加工品有部分廠商採用進口原料，合約至2022年，仍須依約執行。

被問到國軍目前吃多少美豬，邱國正表示，每次食材進來副食供應中心都有紀錄，統計數據也很合理，不過這部分他不便說明，由專業人員統計後會公諸於世。

對於媒體追問國防部去年就開放進口豬，但一直到去年底國防部都宣示「使用國產豬」，是否因為不知情，邱國正則強調，到目前為止的的確確使用國產豬為主，並沒有因為要開放就刻意進口，去年109年初就已經簽約了，到目前都是按照合約在走。