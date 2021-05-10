陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

▲退役中校當共諜，須入獄服刑。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

國防管理學院退伍的陸軍中校藍彥逸，遭大陸情治單位吸收，被安排進東莞紡織廠擔任月領9萬高薪的台幹，實際上則是利用關係，將我國國安局名冊等資料交給大陸，還企圖接觸我國軍情人員，試圖發展共諜組織。一審判刑2年與3月，但給予緩刑5年，二審高雄高分院維持相同刑度，但認為藍男交付資料影響過大，因此撤銷緩刑。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴，藍男必須入獄服刑。

現年60歲的藍男，自國防管理學院企管系正期班畢業後，一直在國防管理學院內任職，直到1996年以中校身分退役。他退役後沒多久，就到大陸地區發展，陸續往來大陸廣東省東莞市、深圳市、上海市、福建省福州市、廣西壯族自治區南寧市等地工作，但也在此時遭大陸情治單位吸收，被安排進東莞紡織廠，領取月薪9萬元的高薪，實際上是透過關係，交付許多機密資料給予大陸情治單位。

但藍男因退役太久，同學、舊部屬的人脈關係越來越少，能取得的資料也有限，因此他2016年間以退休之名返回台灣屏東定居，卻開始聯繫其他在台灣的同學、部屬，疑似試圖發展共諜組織。屏東憲兵隊接獲檢舉，報請高雄高分檢進行搜索、扣押，最後查扣筆電等資料。檢方對他限制出境，並依照違反《國家情報工作法》等罪，提起公訴。

法院審理時，藍男面對檢方提出的查扣證據，辯稱這些都是代號，並非重要資料，也非國安局名冊，否認流出重要機密。一審法院審理後，認定藍男有罪，判刑2年與6個月，緩刑5年，緩刑期間內需支付公庫10萬元。案經上訴，二審高雄高分院改判刑2年與3月，但考量藍男交付資料對國家影響太大，因此不宣告緩刑。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，藍男確定須入監服刑。