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社會 社會焦點 保障人權

台中BMW撞猛保時捷！「機油外漏」他秒棄車逃跑　後方無辜騎士慘摔

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

台中10日凌晨2時許，在西區公益路與館前路口前發生一起車禍事故，一輛白色的BMW撞上停在路邊的保時捷休旅車後，BMW駕駛未下車查看肇事逃逸，更在發生碰撞後因為車損機油一路外洩，造成在公益路自中興街行駛的一名70歲騎士無辜慘摔，經查老翁酒測值為0，目前警方已調閱相關監視器畫面，追查BMW車主到案說明。

▲▼台中西區自小客車撞上路邊BMW後竟棄車逃逸。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中西區一台BMW撞上路邊的保時捷後竟棄車逃逸，肇事的BMW車頭毀損機油外洩。（圖／記者游瓊華翻攝）

初步經查，警方認定是BMW未注意車前狀況，撞上路邊的保時捷休旅車後又肇事逃逸，不過保時捷在路邊停車，屬違規停車，至於詳細的肇事原因，警方會再做進一步釐清。

針對BMW駕駛肇事逃逸的部分，警方也將依道路交通管理處罰條例第62條第1項規定「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」

警方也呼籲社會大眾在行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，並應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

▲▼台中西區自小客車撞上路邊BMW後竟棄車逃逸。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中西區一台BMW撞上路邊的保時捷造成BMW機油外洩，害騎士慘摔。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中西區自小客車撞上路邊BMW後竟棄車逃逸。（圖／記者游瓊華翻攝）

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