　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

記者白珈陽／台中報導

台中太平區頭汴坑溪9日發生一起溺水意外，造成一名27歲陳姓男子及7歲李姓男童不幸喪命。據了解，事發地點頭汴坑溪是台中市11處危險水域之首，屢屢發生溺水意外，上個月才有人在溪邊洗澡溺斃，沒想到9日卻又發生意外，也讓附近居民直喊，「真的不要再來了」。

▲▼頭汴坑溪意外頻傳，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲頭汴坑溪意外頻傳，周邊擺放了警告標示，但仍無法阻止悲劇發生。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，頭汴坑溪過去曾發生多起溺水意外，更被列為是台中市11處危險水域之首，周邊也擺放了2個告示牌，要民眾禁止游泳、戲水，就連消防人員也都會不定時前往巡邏。

▲▼頭汴坑溪意外頻傳，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

對此，一名住在頭汴坑溪附近的洪姓女子受訪表示，她住在當地2、30年，頭汴坑溪的水來得快去得也快，光是她記得的就已有5、6件溺水意外，不記得的更是層出不窮，自此之後只要是見到有人到該處戲水，她都會出言相勸，「不是我喜歡管閒事啦！是要讓他們安全」，但沒想到9日卻又在發生溺水2死意外，也讓洪女忍不住直喊，「真的不要再來了」。

▲▼頭汴坑溪意外頻傳，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲頭汴坑溪9日再傳2死意外，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼頭汴坑溪意外頻傳，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲消防人員不定期巡邏。（圖／記者白珈陽攝）

【更多新聞】

分房妻小腹隆起…男「1年↑沒做」氣炸！親媽出面挺媳　1句話打臉他

7人「從馬國買船開回台」！花19小時檢疫　教練船東喊：台灣要改進

小貨車時速「飆破154公里」遭罰8千！原廠1句話打臉警　法官秒撤罰

ET快訊
身分證只要中2碼　麻辣鍋全桌可享「鮑魚吃到飽」
快訊／立榮爆胎卡跑道！印度僑胞台商「轉降落桃園機場」
快訊／立榮航班迫降松山機場畫面曝！　消防車開進機棚內
獨／華航再增確診陳時中急開會　染疫者是另一機隊的飛行教官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

快訊／松山機場立榮航空飛機迫降！消防車開進機棚內

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

快訊／台中男酒後失蹤！妻嘆：2天不回家正常　隔天驚見他陳屍水溝

滯台菲移工淪詐團人頭帳戶新來源　北車成收簿領贓款熱點

桃園自小客逆向撞機車　騎士頸部重創不治！網PO文求行車紀錄影像

快訊／松山機場立榮航空飛機迫降！消防車開進機棚內

頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

撞Uber衝民宅逃逸　車上搜出41顆子彈！駕駛參加告別式被逮

陸軍退役中校月領9萬當共諜　緩刑遭撤銷須入獄服刑

「快醒來，唱歌給媽媽聽」柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

燁聯鋼鐵大火證實「人為操作問題」　環保局準備開罰

包・開箱／絕美粉色漸層「DIOR信封包」超生火！側背、手拿都迷人

全台第一個焚化爐新建工程廉政平臺啟動　黃偉哲期許運作順利創造三贏

女星整型失敗「鼻子少一塊肉」！　7個月後首摘口罩：長不回來了

三分連16投0中後巴特勒砍進關鍵一擊　坦承熱火「自我感覺太好」

動物園驚傳「機關槍掃射聲」？　真相揭曉：陸龜施展雄風在交配啦

議員質疑中央公布足跡標準　柯文哲憂「拖很久」：清消根本是做給大家看

諾富特「混住」釀防疫破口　華航：委託經營不能干涉營運

野柳海洋世界特製「天國版VIP通行卡」　孝孫請託燒給外公

印度疫情失控奧會稱已做萬全準備參賽東奧　日網友嚇壞：別來

外交部：印度禁止國際班機降落　洽談包機確實遇到困難

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

即／松山機場立榮迫降！

溺斃夫遭控拉7歲童的腳　妻出面回應

更衣室視訊男友人！一旁運動女全裸入鏡

獨／7歲童遭拉下水溺死　高大成曝驗屍關鍵

下個月畢業！高職生拱天宮旁車禍亡　母到場淚崩

燁聯大火操作不慎釀禍　遭勒令停工

即／普悠瑪卡在蘭陽大橋　網：宜蘭一天出事兩次

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

更多熱門

相關新聞

武親節！ 廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

武親節！ 廣東兩家庭爭位扯髮、砸茶壺都來...小女孩一旁看傻眼

大陸東莞昨（9）日母親節發生一起兩組家庭為了爭搶早茶席位大打出手的鬧劇。從餐廳釋出的畫面可以發現，兩家人坐在同桌，一名白衣男子突然朝一名黃衣女子潑水，隨後兩家人便陷入混戰。過程中，白衣男子一度拿起水壺砸向黃衣女子頭部，黃衣女子也和隔壁的女性互相扯髮，甚至有一名女孩站在衝突現場，茫然的看著大人們大打出手。

柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

柔道童昏迷20天　媽媽醫院陪過母親節

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

溺水2死！7歲童爸喊告「27歲溺斃男」　律師預言結局

苗栗小貨車雙黃線迴轉　騎士剎不住撞上捲車底重傷

苗栗小貨車雙黃線迴轉　騎士剎不住撞上捲車底重傷

徐佳瑩罕曬母女照「五官神複製」

徐佳瑩罕曬母女照「五官神複製」

關鍵字：

台中太平頭汴坑溪溺水男童母親痛哭悲傷母親節青苔滑倒危險水域影音

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

尹汝貞被問不滿意媳婦怎辦？豁達回應韓網讚爆

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面