頭汴坑溪意外頻傳！母親節再釀2死　居民驚喊：真的不要再來了啦

記者白珈陽／台中報導

台中太平區頭汴坑溪9日發生一起溺水意外，造成一名27歲陳姓男子及7歲李姓男童不幸喪命。據了解，事發地點頭汴坑溪是台中市11處危險水域之首，屢屢發生溺水意外，上個月才有人在溪邊洗澡溺斃，沒想到9日卻又發生意外，也讓附近居民直喊，「真的不要再來了」。

▲頭汴坑溪意外頻傳，周邊擺放了警告標示，但仍無法阻止悲劇發生。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，頭汴坑溪過去曾發生多起溺水意外，更被列為是台中市11處危險水域之首，周邊也擺放了2個告示牌，要民眾禁止游泳、戲水，就連消防人員也都會不定時前往巡邏。

對此，一名住在頭汴坑溪附近的洪姓女子受訪表示，她住在當地2、30年，頭汴坑溪的水來得快去得也快，光是她記得的就已有5、6件溺水意外，不記得的更是層出不窮，自此之後只要是見到有人到該處戲水，她都會出言相勸，「不是我喜歡管閒事啦！是要讓他們安全」，但沒想到9日卻又在發生溺水2死意外，也讓洪女忍不住直喊，「真的不要再來了」。

▲頭汴坑溪9日再傳2死意外，居民喊，「真的不要再來了」。（圖／記者白珈陽攝）

▲消防人員不定期巡邏。（圖／記者白珈陽攝）

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