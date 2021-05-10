「養14年親如家人」馬爾濟斯遭咬死　比特犬飼主要賠17萬元

記者黃翊婷／綜合報導

沈姓男子2019年10月27日上午7時許帶著寵物犬馬爾濟斯前往公園散步，沒想到愛犬卻遭未戴嘴套的比特犬咬死，氣得提告求償72萬餘元。新北地院法官認為，近年來寵物與人之間的關係已經近似於家人之間的伴侶關係，日前裁定比特犬李姓飼主除了要賠償醫藥費之外，還要賠償沈男家人10萬元的精神慰撫金。

▲林口運動公園。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，沈男2019年10月27日上午7時許和往常一樣，帶著與妻子一起飼養的馬爾濟斯犬前往林口運動公園散步，並在草地上定點休息大約半小時，此時，李男帶著3隻大型犬走過去，其中2隻是比特犬，雖然都有繫牽繩，但並未戴嘴套，沒想到就在這個時候，其中1隻比特犬突然掙脫牽繩衝過來，咬住他的馬爾濟斯犬拋甩。

沈男表示，當時李男在一旁叫喊、拍打比特犬的頭部，他也趕快上前拉扯，旁邊的棒球隊人員見狀也加入搶救，但數名成年人合力都無法讓比特犬鬆口，直到馬爾濟斯犬完全不動了，比特犬才鬆口；他急忙將滿身是血的愛犬送醫，無奈還是在當日中午宣告急救無效死亡，事後越想越生氣，因此決定向李男求償犬隻飼養費用、急救費用、遺體處理費、精神慰撫金等，共計72萬1820元。

對此，李男表明願意賠償急救費用、遺體處理費以及晶片植入費用，但不同意給付飼養費和精神慰撫金；他強調，事發當時是外出進行快走運動，中途經過公園遇到朋友，於是停下來聊天，同行的比特犬全程都緊靠在他身邊，是沈男的馬爾濟斯犬沒有繫牽繩還自己跑過來，他來不及發現才會釀成憾事，雙方都有過失。

▲馬爾濟斯犬體型嬌小，是很受歡迎的寵物犬之一。（示意圖／記者劉亭攝，非當事狗狗）

不過，新北地院法官認為，比特犬是具攻擊性的寵物，李男帶狗進入林口運動公園，就應該遵守《動物保護法》規定，為犬隻戴上嘴套，他卻疏忽沒有做到，進而導致馬爾濟斯犬遭撕咬致死，確有過失，且與馬爾濟斯犬的死亡有相當的因果關係，沈男依法求償並無不妥。

法官接著說，死亡的馬爾濟斯犬已由飼主飼養長達14年，關係近似於家人之間的伴侶關係，因此不能將寵物犬定位為「物」，並把他人對動物的侵害視為只是對飼主「財產上所有權」之侵害，而是應該認定「動物」非物，是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」；最終除了判李男要賠償急救費用、遺體處理費以及沈男的醫療費用共7萬200元之外，還要賠償10萬元的精神慰撫金，總計應賠償17萬200元，全案仍可上訴。