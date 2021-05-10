　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「養14年親如家人」馬爾濟斯遭咬死　比特犬飼主要賠17萬元

記者黃翊婷／綜合報導

沈姓男子2019年10月27日上午7時許帶著寵物犬馬爾濟斯前往公園散步，沒想到愛犬卻遭未戴嘴套的比特犬咬死，氣得提告求償72萬餘元。新北地院法官認為，近年來寵物與人之間的關係已經近似於家人之間的伴侶關係，日前裁定比特犬李姓飼主除了要賠償醫藥費之外，還要賠償沈男家人10萬元的精神慰撫金。

林口運動公園。（圖／翻攝自Google地圖）

▲林口運動公園。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，沈男2019年10月27日上午7時許和往常一樣，帶著與妻子一起飼養的馬爾濟斯犬前往林口運動公園散步，並在草地上定點休息大約半小時，此時，李男帶著3隻大型犬走過去，其中2隻是比特犬，雖然都有繫牽繩，但並未戴嘴套，沒想到就在這個時候，其中1隻比特犬突然掙脫牽繩衝過來，咬住他的馬爾濟斯犬拋甩。

沈男表示，當時李男在一旁叫喊、拍打比特犬的頭部，他也趕快上前拉扯，旁邊的棒球隊人員見狀也加入搶救，但數名成年人合力都無法讓比特犬鬆口，直到馬爾濟斯犬完全不動了，比特犬才鬆口；他急忙將滿身是血的愛犬送醫，無奈還是在當日中午宣告急救無效死亡，事後越想越生氣，因此決定向李男求償犬隻飼養費用、急救費用、遺體處理費、精神慰撫金等，共計72萬1820元。

對此，李男表明願意賠償急救費用、遺體處理費以及晶片植入費用，但不同意給付飼養費和精神慰撫金；他強調，事發當時是外出進行快走運動，中途經過公園遇到朋友，於是停下來聊天，同行的比特犬全程都緊靠在他身邊，是沈男的馬爾濟斯犬沒有繫牽繩還自己跑過來，他來不及發現才會釀成憾事，雙方都有過失。

▲馬爾濟斯,寵物,可愛,狗。（圖／記者劉亭攝）

▲馬爾濟斯犬體型嬌小，是很受歡迎的寵物犬之一。（示意圖／記者劉亭攝，非當事狗狗）

不過，新北地院法官認為，比特犬是具攻擊性的寵物，李男帶狗進入林口運動公園，就應該遵守《動物保護法》規定，為犬隻戴上嘴套，他卻疏忽沒有做到，進而導致馬爾濟斯犬遭撕咬致死，確有過失，且與馬爾濟斯犬的死亡有相當的因果關係，沈男依法求償並無不妥。

法官接著說，死亡的馬爾濟斯犬已由飼主飼養長達14年，關係近似於家人之間的伴侶關係，因此不能將寵物犬定位為「物」，並把他人對動物的侵害視為只是對飼主「財產上所有權」之侵害，而是應該認定「動物」非物，是介於「人」與「物」之間的「獨立生命體」；最終除了判李男要賠償急救費用、遺體處理費以及沈男的醫療費用共7萬200元之外，還要賠償10萬元的精神慰撫金，總計應賠償17萬200元，全案仍可上訴。

ET快訊
好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　2寶媽跟買「白水」回家一看糗
快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年
如綁豬！少婦偷情小鮮肉12年前遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字
5歲女童腦死！親舅到院喊：器官全捐了　一場怪夢「受贈者全死光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

少婦泡網咖認識小7歲鮮肉！討歡心手法曝　他動殺機只因嫌太黏

「養14年親如家人」馬爾濟斯遭咬死　比特犬飼主要賠17萬元

長子壓力大！新莊29歲男清晨墜樓　趴臥路邊嚇壞民眾送醫不治

快訊／婦「闖平交道」遭太魯閣號撞死　台鐵單線雙向通行

如綁豬！少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

台假鮮肉扮副總真面目曝　50急婚陸女積蓄梭哈了遭詐：殺切刀的

「爸爸救我」父告溺水男拉腳害7歲兒命　母：等辦完後事再說

頭汴坑溪「11危險水域之首」再釀2死　屢傳溺水還有凶殺案

燁聯鋼鐵大火「操作不慎」狂燒2.5小時　陳其邁：先勒令停工

夫妻吵架竟「引火焚身」與床單燒成一片　丈夫緊急救人雙雙燙傷送醫

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

陳沂深夜直播吵架雞排妹...1.5萬人圍觀　嗆「性騷擾沒證據」鄭家純：讓加害者更猖狂

7歲兒「滑倒墜溪」被溺水男拉住 2人不治...男童爸哽咽：會提告

趙小僑驚喜收母親節卡片感動泛淚　劉子銓成年告白：以後換我照顧你們

海邊散步愛犬狂嗅1.6kg怪石！金門男撿回家驚覺疑似「龍涎香」

少婦泡網咖認識小7歲鮮肉！討歡心手法曝　他動殺機只因嫌太黏

「養14年親如家人」馬爾濟斯遭咬死　比特犬飼主要賠17萬元

長子壓力大！新莊29歲男清晨墜樓　趴臥路邊嚇壞民眾送醫不治

快訊／婦「闖平交道」遭太魯閣號撞死　台鐵單線雙向通行

如綁豬！少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

台假鮮肉扮副總真面目曝　50急婚陸女積蓄梭哈了遭詐：殺切刀的

「爸爸救我」父告溺水男拉腳害7歲兒命　母：等辦完後事再說

頭汴坑溪「11危險水域之首」再釀2死　屢傳溺水還有凶殺案

燁聯鋼鐵大火「操作不慎」狂燒2.5小時　陳其邁：先勒令停工

夫妻吵架竟「引火焚身」與床單燒成一片　丈夫緊急救人雙雙燙傷送醫

翡翠水庫蓄水量跌破70％！比去年少四分之一　8月前hold住警戒線

吳夢夢砸百萬…從18歲開始整型！動正顎手術「前後對比」公開

少婦泡網咖認識小7歲鮮肉！討歡心手法曝　他動殺機只因嫌太黏

蔡英文稱阿扁承諾開放萊豬　國民黨：你還能相信什麼？

母親節過的很知性　桃園新住民家庭參訪新屋石滬館認識客家文化

林德為了一隻老鼠跟隊友爭吵？　連大都會總管都不信

瘋電影／媽哩媽哩烘　不能吃豬肉的女孩愛上賣豬肉男孩

好市多大叔路過狂唸：比水便宜！　2寶媽跟買「白水」回家一看糗了

快訊／高鐵部分列車延誤　桃園站一度「道岔訊號異常」

快訊／國防部報告曝光2月開始吃美豬　合約到2022年

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

社會熱門新聞

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

即／燁聯鋼鐵狂燒！1員工受傷送醫

少婦偷情小鮮肉遭丟海冤死3天後浮起　錶蓋數字藏線索

更衣室視訊男友人！一旁運動女全裸入鏡

燁聯大火操作不慎釀禍　遭勒令停工

下個月畢業！高職生拱天宮旁車禍亡　母到場淚崩

即／普悠瑪卡在蘭陽大橋　網：宜蘭一天出事兩次

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

夫妻吵架竟引火焚身　丈夫救人雙雙燙傷送醫

高雄警局鬧所長荒　月薪10萬「壓力大報考少」

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

更多熱門

相關新聞

熊抱25歲闆娘摀口鼻強脫衣！鄰驚見她半裸滿臉血

熊抱25歲闆娘摀口鼻強脫衣！鄰驚見她半裸滿臉血

新北市三重區一名男子因覬覦早餐店老闆娘美色，又不知道怎麼表白，趁關店打烊時，對她從後方熊抱摀住口鼻，還脫掉她上衣，過程中撞斷她鼻骨，當場鼻血狂噴，經鄰居發現救出闆娘，事後男子辯稱是消費糾紛上門理論，否認意圖性侵，新北地院審理，依加重強制猥褻罪判他3年6個月有期徒刑，可上訴。

結完婚秒被分居　人夫苦等越南妻10年

結完婚秒被分居　人夫苦等越南妻10年

機車停住家樓下　他遭檢舉罰4800元

機車停住家樓下　他遭檢舉罰4800元

撤告外遇妻　3寶爸慘被放生9年

撤告外遇妻　3寶爸慘被放生9年

人夫帶小三出國　獨留妻幫扛債26年

人夫帶小三出國　獨留妻幫扛債26年

關鍵字：

新北地院

讀者迴響

熱門新聞

親舅捐贈女童器官！受贈者全離奇身亡

快訊／高雄燁聯鋼鐵爆炸狂燒「7萬公升油槽」！消防13個分隊到場灌救

采子神隱24天首發聲！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

情侶裝秀親密1／巫苡萱　勾高壯男夜返香閨

分房妻小腹隆起…男氣炸！親媽1句話打臉他

洗菜深夜喊話采子「我討厭妳」

快訊／太魯閣號撞上「侵入平交道路人」　死傷不明

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

2虎上演員外不要　羞調情閃瞎網

雷／《全明星》廖允杰集合紅隊「曝新決定」

虎尾街道奪命血滴子！路過輪胎遭刺破

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

更多

最夯影音

更多
泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎
辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

辛尤里驚傳輕生！「我撐不下去了」　曝眼鏡男下跪照…留遺言：把我毀得徹底

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

小S求許老三「母親節不惹我生氣」　聽許老三神回覆…當場無法反駁ＸＤ

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

驚悚影曝！怪獸級貨櫃車沒固定　一過彎「整個被帶走」翻墜落溪

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面