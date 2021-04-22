熊抱25歲闆娘摀口鼻強脫衣！鄰驚見她半裸滿臉血　噁男下場曝

▲李男意圖性侵早餐店老闆娘，鄰居報警將他逮捕 。（圖／翻攝照片）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子因覬覦早餐店老闆娘美色，又不知道怎麼表白，趁關店打烊時，對她從後方熊抱摀住口鼻，還脫掉她上衣，過程中撞斷她鼻骨，當場鼻血狂噴，經鄰居發現救出闆娘，事後男子辯稱是消費糾紛上門理論，否認意圖性侵，新北地院審理，依加重強制猥褻罪判他3年6個月有期徒刑，可上訴。

這件事發生在2020年11月18日10時許，從事鐵捲門業務的37歲的李姓男子到新北市三重區早餐店用餐，期間見25歲許姓老闆娘頗有姿色，身材婀娜有致，李男吃完後仍留在店內，接近中午時，許女表示要打烊了，他先走出店外徘徊，見四下無人衝進店內。

▼李男被警方移送偵辦 。（圖／翻攝照片）

李男順手將早餐店玻璃門反鎖，趁許女在關燈時從後面熊抱，一手勒頸一手摀住她口鼻。許女嚇到猛烈掙扎大聲呼救並往店門口衝，過程中不慎撞斷鼻骨，當場鼻血狂噴，上衣還被李男脫下，鄰居聽到呼救，看到2人在地上扭打，立刻大聲喝斥。

警方獲報趕抵，將李男逮捕，並在他身上搜出一把美工刀，他辯稱是老闆娘跟她推銷商品，付錢後覺得太貴，要求退費，雙方理論爆發口角，進而拉扯，上衣是自行滑落，只是消費糾紛並沒有意圖性侵。警訊後仍依傷害、恐嚇、妨害自由及妨害性自主等罪嫌，將他移送新北地檢偵辦。

新北地院審理發現早餐店監視器，清楚拍下李男在早餐店外面探頭探腦查看店內狀況，隨後溜進店內施暴，並沒有發生理論爭執；許女也表示沒有賣他商品這事，當時李男從後面偷襲熊抱時，還清楚感覺他勃起頂著她。

法官認為當時李男在店內逗留約2小時，觀察環境及周遭人事物等，待打烊關店時，從後方勒住被害人頸部並摀住口鼻防止呼救，且至今未與被害人和解賠償，造成她身心受創，另雖無亮出攜帶的美工刀施暴，仍依攜帶兇器加重強制猥褻罪判刑3年6個月有期徒刑，可上訴。

他奶奶的美麗小秘訣