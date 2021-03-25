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社會 社會焦點 保障人權

妻拋20年情外遇獲撤告　3寶爸「慘被放生9年」心寒離了

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿強（化名）與妻子小鳳（化名）育有3名子女，沒想到對方卻拋下20年的夫妻情，於2011年間外遇，後來雖然他決定撤告，妻子卻直接出國「神隱」，他苦等9年都沒有等到好的結果，這才終於看開決定訴請離婚，並在今年3月間獲得新北地院法官裁准。

▲▼男一年捐精23次，超過上限被查（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿強和妻子育有3名子女。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

阿強在判決書中主張，和小鳳是在1991年間結婚，婚後育有3名子女，起初夫妻感情還算融洽，哪知道妻子在2011年間與人通姦，他一氣之下提起告訴，後來為了家庭和諧，決定撤回告訴，從此之後兩人便分居兩處。

阿強提到，小鳳在2014年間出境離開台灣，雙方就此斷了聯繫，考量到兩人已經分居超過9年，夫妻關係有名無實，婚姻發生嚴重破綻，難以繼續維持，這才終於看開，決定向法院訴請離婚。而面對丈夫的指控，小鳳經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。

此外，阿強的友人到庭證稱，和阿強是高中時十分要好的同學，大概知道對方婚姻關係不好，「我去找他聊天的時候，都沒有看到他老婆」、「我不知道他老婆何時出國，因為他不太會跟我講這麼詳細的家務事，但我可以確定的是，他們之間的感情不是很好，已經很久了」。

新北地院法官依職權調閱小鳳的基本資料，確定她已在2014年間出境，至今都沒有返台的紀錄，考量到雙方已經分居超過9年，夫妻之間各行其事，幾乎沒有互動往來，感情疏離，最終裁准丈夫的離婚請求，全案仍可上訴。

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