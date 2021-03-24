人夫外遇被抓包！隔年秒帶小三出國　獨留妻幫扛債26年

記者黃翊婷／新北報導

林姓女子41年前與張姓丈夫結婚，沒想到對方卻與外遇對象一起出境移居其他國家，留下她一個人在台灣，還要幫忙扛起全部的債務，一想到婚姻生活有超過一半的時間都是獨自度過，這才終於看開，心寒訴請離婚，並在今年3月間獲得新北地院法官裁准。

▲林女被丈夫丟包26年。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案當事人無關）

林女在判決書中主張，1980年間與丈夫結婚，兩人育有子女，婚後夫妻感情十分融洽，但1994年間丈夫開始早出晚歸，對孩子們的生活也是不聞不問，她覺得很奇怪，進一步追查竟然揪出一段婚外情。

但更讓林女心痛的是，丈夫外遇被抓包之後，不但沒有認錯，隔年還帶著小三一起出境離開台灣，把國內的債務通通留給她承擔，「我在1996年間向法院聲請履行同居義務，但他還是音訊全無」，算一算雙方分居至今已長達26年，婚姻發生嚴重破綻，難以繼續維持，這才決定向法院訴請離婚。

而面對妻子的指控，張男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。新北地院法官查證後確認，張男的確已經在1995年間出境，自此以後，夫妻倆各行其事，毫無互動往來，感情明顯疏離，考量到他們長期僅有夫妻之名，也已經分居長達26年，可見雙方已然決絕，最終裁定准許妻子的請求，判兩人離婚，全案仍可上訴。