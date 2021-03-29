機車停住家樓下遭檢舉2次罰4800元　「一張照片」讓騎士輸了

記者黃翊婷／新北報導

黃姓男子去年8、9月間被人檢舉「併排停車」兩次，分別收到兩張罰單，總計罰鍰4800元，他不滿只是將機車停在住家下方的社區共同停車處，卻莫名挨罰，憤而提出行政訴訟，希望撤銷原處分，但最後並未獲得新北地院法官採信，吞下敗訴。

▲黃男將機車停在社區住戶共同停放車輛的地方，卻遭檢舉兩次，挨罰4800元。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關）

判決書中提到，黃男2020年8月19日被檢舉併排停車，警員認定違規屬實，於是填單舉發；同年9月17日他又被檢舉違規停車，這次執勤警員親眼目睹認定違規，再次填單舉發，總計罰鍰4800元。

黃男不滿挨罰並提出行政訴訟，他強調，警員告發併排停車紅單，是依據《道路交通處罰條例》第56條2項，併排停車是指在道路併排違規停車，妨礙他車通行，「但我的機車所停放的位置是在住家下方，這塊土地是社區共同停放車輛的處所」，怎麼算是違規，因此提告希望撤銷原處分。

▲《道路交通處罰條例》第56條條文。（圖／翻攝自法務部全國法規資料庫）

新北市政府交通事件裁決處則表示，併排停車的處罰是為了避免駕駛人貪圖便利併排停車，導致車道寬度縮減，進而影響其他駕駛人，甚至可能會因為視線受阻而發生車禍；在檢舉照片中，黃男的機車的確停放於另一輛汽車的左側，符合併排停車的違規事實，依法開罰並無不妥。

新北地院法官認為，雙方爭執的部分是「停車地點」是否屬於道路養護範疇，經新北市板橋區公所回覆，該巷道內瀝青路面及排水側溝等道路附屬設施，均由板橋區公所養護，加上該巷道並未設置圍籬，也鋪有柏油路面，可供不特定多數人或車輛通行，當然屬於《道路交通管理處罰條例》第3條第1款所稱之道路，機車依照規定也不得在此地併排停車，最終不採信黃男的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。