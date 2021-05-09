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「乾杯號」一波三折馬國起航行駛近4800公里到台南　船上7人因防疫卡關

▲7名台灣人合資購買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國蘭卡威出海，航行39天全程近4800公里完成返台壯舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲7名台灣人合資購買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國蘭卡威出海，航行39天全程近4800公里完成返台壯舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

7名台灣人合買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國出海，航行39天近4800公里，5月8日清晨駛進高雄興達港，船上7人因未申報及檢疫問題被拒，改停安平商港，在台南市政府協助及中央疾管單位查處，9日凌晨近2時5人獲准下船居家檢疫，2人留守申請轉停興達港事宜。

留守船上的帆船陳姓教練（船長、7名買船合夥人之一）與蔡姓女船東表示，7位合資新台幣700多萬元買船的台灣人，有4位醫師、1位帆船教練、老師及補教業退休的蔡女，他們都熱愛海洋、帆船運動，想推廣海洋生態教育，所以買下馬籍這艘二手帆船。

▲7名台灣人合資購買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國蘭卡威出海，航行39天全程近4800公里完成返台壯舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲留守船上的陳姓帆船教練與蔡姓女船東說明全委，並感谢台南市政府等單位協助。

陳姓教練指出，台灣是海島、海岸水域很漂亮，海洋天然資源豐富，條件不比其他國家差，卻未能好好利用可惜。在馬國船如果要進港，只要在外海以無線電通報，就會有人告訴你船可泊靠在哪裡，反觀在台灣，帆船在外海需要完成所有申請作業才能進港，馬國與台灣對船泊處置實有天壤之別，他認為這是台灣要再努力改善的地方。

陳姓教練認為，防疫應是24小時不休假才對，沒想到5月8日週末，「乾杯號」進台灣的港口卻造成行政長官們的困擾，包括海巡、港警、移民署等單位都在等中央疾管署人員的檢疫，因為國際上船隻進港，疾管署檢疫是第1關，而後才有安檢、移民、海關等後續作業，既然台灣是海洋國家，他認為檢疫工作應該要達到「世界標準」才對。

▲7名台灣人合資購買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國蘭卡威出海，航行39天全程近4800公里完成返台壯舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡女則說，2020年7位股東買下這船，因疫情影響，該船在馬國蘭卡威島碼頭停擺約1年，2021今年初疫情緩和、才獲馬國政府准許去開船，2月間有包括她在內的8人（4位船東、4位水手）到蘭卡威要開船回台灣，卻發現船停擺太久，機件發生故障，前後修了近1個月，再花上百萬元新台幣維修，最後才於3月31日從蘭卡威啟航，她個人先於4月11日在馬國新山上岸，到吉隆坡搭飛機回台灣，其他7人繼續駕船從新山回航台灣，5月8日清晨安然返抵高雄興達港，完成此次壯舉，未料卻因防疫等「卡關」下不了船。

▲7名台灣人合資購買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國蘭卡威出海，航行39天全程近4800公里完成返台壯舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，這艘由7名台灣人駕駛的動力帆船「乾杯號」，3月31日從馬來西亞蘭卡威啟航，穿越麻六甲海峽、南海於5月8日上午抵達高雄興達港，因檢疫問題下船被拒而改停台南安平商港，航程前後花39天，完成橫渡2590海浬（將近4800公里）的航海壯舉。惟船上7人因未事先申請相關手續而無法上岸，經台南市政府居中協調各相關單位，8日深夜11時左右，中央疾管署人員讓7人下船完成檢疫及相關入境手續，才先讓其中5人先返家居家檢疫，留下2人留守，待周一取得相關取可後，將船開往高雄興達港停靠維修，其餘2人再返家居家檢疫。

▲7名台灣人合資購買馬來西亞籍動力帆船A Votre Sante「阿弗特桑提1號」（乾杯號），3月31日從馬國蘭卡威出海，航行39天全程近4800公里完成返台壯舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳姓教練9日出面感謝台南市政府、海巡署、移民署、港警局、港務局及海關等單位的協助，他們才能順利完成入境靠港。陳嘉峰表示，因船的齒輪箱有破裂進水，原本要到高雄興達港維修，但因防疫他們的船必須先入國際港口完成入境、檢疫手續後才能到興達港維修，目前正提出申請，若獲許可預計週一即可前往興達港。

台南市政府指出，有關檢疫、入境均為中央權責，市府只能從旁協助，由於該船未申請任何入境程序，疾管署、移民署等相關單位人員，都派員到場協助，一直到9日凌晨2時多，7人完成入境及檢疫手續後，相關人員才離開安平商港。

▲針對台灣人士從馬來西亞買二手帆船駛停安平港亞果碼頭，因防疫關係無法下船，外傳船家曾致電台南市衛生局求助，衛生局窗口卻說「已經下班」！衛生局表示查無此事。 （圖／記者林悅翻攝）

台南市政府強調，由於該船沒有依國際入境申請程序入港許可，原本停靠在非入境管制區，8日晚上經台南市衛生局長許以霖及疾病管制署協助後，該船已取得安平港公司同意，停泊安平商港7號碼頭，並由移民署、海關、疾管署人員協助辦理人員相關入境審查及檢疫程序。最後決定 5人由專車接送進行居家檢疫，另外2人留守船上，預計週一取申請得許可後，將開往高雄興達港進行維修。

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