大方對母親說愛　台南市古蹟區成母親節最佳告白場所

▲台南市文化局推出「寵愛媽媽、大聲說愛」活動，台南市各古蹟區成母親節向媽媽說愛最佳告白場所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今天是一年一度的母親節，台南市文化局推出「寵愛媽媽、大聲說愛」活動，鼓勵民眾帶著媽媽出外走走，只要與母親同行，並且在入園處說出「媽媽，我愛您」，就贈送限量口罩防護套。

透過活動，也讓不少原本害羞保守的孩子，勇敢在大家面前說出對媽媽的愛；不過也有參加者霸氣的拒絕使用大聲公，在入口大聲喊出媽媽我愛妳，讓母親節的出遊，更有意義。

台南市文化局指出，今天是母親節，不少民眾利用今天闔家出遊相聚，開心過節，為了增加節慶氣氛，同步在山上花園水道博物館、1661台灣船園區、赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城等園區景點舉行活動，只要購票入場民眾在入園時，對同行的母親大聲說愛，就贈送由龍崎區農會開發的「竹炭口罩防護套」，鼓勵民眾大聲說出對媽媽的愛。

由於各景點數量有限，活動開始就引起熱潮，不少大朋友小朋友在工作人員引導下，活動雖然設計只要透過大聲公對媽媽說出媽媽我愛你，就可以領取獎品，但也有不少人趁機會向媽媽表白，有小朋友謝謝媽媽總是煮好吃的東西給他吃，有人提醒媽媽工作不要太累，還有人向媽媽承諾以後會乖乖聽話，難得的真情流露，讓參加活動的媽媽相當感動。

文化局表示，台南市擁有全台最多的國定古蹟，除了持續維護活化硬體建設外，近年來也積極開發各種結合古蹟的文創商品，已經成功帶動話題，希望透過活動，讓更多人再走進古蹟，重新認識寶貴的文化資產。

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