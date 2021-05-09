　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

祈求疫情消弭　2021年浴佛全球48個國家地區連線祈福

▲▼5月9日早上，台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

「願！一切眾生得安樂、無災無難心安然。願！災疫瘟禍均消弭、無病無痛無哭泣」！

臺灣時間5月9日早上七點開始，在莊嚴祈願文朗誦聲中，包括台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。

2021年「佛誕節、母親節、慈濟日」三節合一首場浴佛典禮在5月9日上午7點展開，法師們恭念懺悔文、祈福文，期盼透過帶動全球祈禱、匯聚善念，祝福全球Covid-19疫情消弭，更為0402台鐵408次太魯閣號事故罹難者、傷者祝福，祈禱旱象解除、風調雨順、天下無災難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼5月9日早上，台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。（圖／慈濟基金會提供）

▲優人神鼓敲擊法鼓，鼓聲隆隆願祝福上達天聽。

5月9日在花蓮靜思堂依「政府防疫規定、限定代表出席」方式，由精舍師父、慈濟志業體代表進行「全球雲端連線祈福」浴佛儀式，所有人員除了實名制、戴口罩、噴酒精消毒，並填寫TOCC，社區會所小型浴佛也同樣防疫規格。

「我們同心共願祝禱：齋戒茹素益群生、慈悲護生疫情消、甘霖普降萬物欣、天地祥和世太平…」由中國佛教會副理事長明光法師等諸山長老法師恭誦祈福文、懺悔文，花蓮靜思精舍證嚴法師出席典禮開示，感恩2565年佛誕，感恩母親的養育之恩，更要感恩天下眾生恩，人人合和互協，讓天下平安。

▲▼5月9日早上，台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟5月9日在花蓮靜思堂舉辦浴佛典禮，全程戴口罩、實名制、保持防疫社交距離。

浴佛人員在戶外保持社交距離，虔誠浴佛、祈求平安。為呼應環保、減塑，場內浴佛台由9百個回收寶特瓶打造「水立方」，呼籲民眾惜水如金，也祝福旱象解除、風調雨順。

花蓮靜思堂「全球雲端連線祈福」浴佛儀式，除精舍師父、精舍清修士及志業體與志工代表之外，尚有包括投入0402事件的花蓮縣警消參與浴佛祈福。

花蓮消防局長林文瑞感恩慈濟長期與消防的合作，包含救護設備、高級救護員的教育訓練，讓這次0402的救災過程可以即時分流、處理、無縫接軌後送醫院，更感恩慈濟志工提供茶水、便當，安撫現場著急的民眾，讓救災人員可以安心搶救。

花蓮縣警局花蓮分局郝心誠分局長0402全程投入，透過參與浴佛感恩各界在事件對警方的協助與投入，首次參與慈濟浴佛的他，在典禮中感動不已。郝心誠分局長表示，今天是母親節，感恩母親孕育我們，讓我們可以社會上奉獻。

▲▼5月9日早上，台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。（圖／慈濟基金會提供）

▲花蓮縣警局花蓮分局郝心誠表示，今天是母親節，感恩母親孕育我們，讓我們可以社會上奉獻。

慈濟持續關懷0402事件的罹難者家屬、傷者，邀請參加鄰近的慈濟會所小型浴佛，其中一位0402重傷者到慈濟台東聯絡處參加，他表示，感恩慈濟這次事件一直陪伴，包含醫護人員、社工、志工，讓我很感動，「我現在回到台東也是有台東慈濟志工陪伴到現在，在我最無助的時候，慈濟人一直在我身邊。」

慈濟基金會表示，5月9日上午浴佛以中文發音，翻譯成7種語言包含英語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、越語、菲律賓語、韓語，慈濟推動「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，帶動人人以虔誠之心，展現出佛法的莊嚴形象，藉著浴佛報佛恩、報父母恩、報眾生恩，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。

▲▼5月9日早上，台北臨濟護國禪寺、萬華龍山寺、花蓮靜思堂，同步雲端連線全球48個國家地區、7種語言翻譯舉行2021年全球浴佛連線祈福。（圖／慈濟基金會提供）

▲慈濟5月9日在花蓮靜思堂舉辦佛典禮。

ET快訊
確診飛行教官去過這間咖啡廳　業者曝：他曾喊「打過疫苗」
分房妻小腹隆起…男「一年半沒做」氣炸！　親媽1句話打臉他
7人「大馬買船開回台」花19小時檢疫　教練船東喊：台灣要改進
必勝客緊急回應了！母親節爆單系統掛點　將有補償方案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診飛行教官去過Pilot in Cafe！業者曝：他曾喊「打過疫苗」

連10天「30°C↑狂熱炎夏」沒有雨　大範圍降雨至少要等到月底

與產業共創醫療創新生態圈　成大、成醫共同發表創新醫療科技

左腿全空！爆乳鋼琴YouTuber「戰服開到肚臍」　網嚇：不給人活路

「接觸時間只差1小時」飛行教官沒隔離　陳時中︰匡列擬延長到3天

祈求疫情消弭　2021年浴佛全球48個國家地區連線祈福

「到底能不能破門？」他急救火...撬開門賠8萬　消防員吐現實面

連續10次存款「一直行備註」感謝媽媽！　過來人曝慘例

最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納奪弦樂獎　懂吃和牛開燒烤餐廳

5個月孕肚太會藏！嫩媽停「婦幼車位」被挑釁　駕駛嗆：又沒懷孕

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

Lulu沒穿小可愛「怕邱澤起色心XD」　許瑋甯「往婚姻的路沒成功」認分手

幫許崑源女兒喬車位遭拒絕！　鄰長翻臉飆罵店家「囂張X小」

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

東北虎來襲！闖入村莊抓傷農民　路人開車逃跑...車窗遭攻擊破碎

輾腳片瘋傳！他撞臉桃園警被罵爆　現身澄清「不是我啦」：爸媽都認錯

確診飛行教官去過Pilot in Cafe！業者曝：他曾喊「打過疫苗」

連10天「30°C↑狂熱炎夏」沒有雨　大範圍降雨至少要等到月底

與產業共創醫療創新生態圈　成大、成醫共同發表創新醫療科技

左腿全空！爆乳鋼琴YouTuber「戰服開到肚臍」　網嚇：不給人活路

「接觸時間只差1小時」飛行教官沒隔離　陳時中︰匡列擬延長到3天

祈求疫情消弭　2021年浴佛全球48個國家地區連線祈福

「到底能不能破門？」他急救火...撬開門賠8萬　消防員吐現實面

連續10次存款「一直行備註」感謝媽媽！　過來人曝慘例

最強三寶媽！攜愛女勇闖維也納奪弦樂獎　懂吃和牛開燒烤餐廳

5個月孕肚太會藏！嫩媽停「婦幼車位」被挑釁　駕駛嗆：又沒懷孕

陳傑東奧測試賽400欄繳52秒08　無緣再創最佳排在墊底第9位

車行國道1號台南路段變換車道未打方向燈　竟連吃國道警3張紅單

朴寶英❤徐仁國、張基龍❤惠利！5月開播8韓劇愛情、狗血、感人全包

劉基鴻換棒敲致勝安MVP！「許素美叮美噹」球棒可以送媽媽了

林志玲罕見曬媽媽合照！　笑戳母親嫩臉「換我們寵妳們」

母親節「本土+0」傳好消息！醫曝：要等到6月3日才能放心

捲入蓋茲離婚緋聞　女翻譯王喆「不忍了！」控訴網路霸凌　

相隔361天先發勝　伍鐸還神來一腳助攻美技：生涯最好一踢！

「奶茶聯盟」在美示威！台僑走上街頭　200人齊反緬甸軍政府

畫九宮格揪肚痛原因！醫曝「右下恐致命」：出現3情況快就醫

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

OL貼窗啪啪片外流！　身分曝光大逆轉

雞排妹輸慘！陳沂放大「美尻照」逼掩面

月薪80K是啥感覺？網曝殘酷真相

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

第二波水逆來了！5星座慘成重災戶

必勝客爆單系統全死！拿不到披薩「烈日下排隊」

恐得等颱風了　「梅雨鋒面若跳過台灣！要做最壞打算」

曾去華泰名品城！華航模擬飛行教官夫妻「詳細足跡」曝光

最愛台灣食物曝　吃素俄國妹鹹酥雞攤初體驗：嚇到

7台人從馬來西亞買船開回台灣　指揮中心回應了

更多熱門

相關新聞

公文比病毒慢　柯逆時中：我們的錯？

公文比病毒慢　柯逆時中：我們的錯？

中央流行疫情指揮中心7日揭露，早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館「混住」，結果在跑公文期間就爆發疫情，遭專家批評，而指揮官陳時中則說，公文確實不會跑得比病毒快。對此，醫師出身的台北市長柯文哲9日酸說，「公文跑得比病毒慢，是我們的錯嗎？」

新北升高防疫層級　侯友宜：把民眾放鬆心情拉回來

新北升高防疫層級　侯友宜：把民眾放鬆心情拉回來

柯侯同台齊怨中央：給完整疫調地方好做事

柯侯同台齊怨中央：給完整疫調地方好做事

質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說

質疑中央為華航改檢疫規則　柯文哲爆立委關說

6防疫旅館分層混宿　柯拍板不准接一般客

6防疫旅館分層混宿　柯拍板不准接一般客

關鍵字：

慈濟浴佛防疫護國禪寺龍山寺0402

讀者迴響

熱門新聞

辛尤里驚傳情變輕生！PO「雙手自殘照」留遺言

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

雞排妹攻「性騷擾」沉默3分鐘　鄉民：大招全被封住

獨／成功嶺男大兵躲淋浴間　2女軍官洗澡被看光光

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

陳零九台上突暴哭「等我一下」演出暫停！

7歲兒被溺水男拉住溺斃！父哽咽：會提告

主動消失1月餘　台中6度逃家少女找到了

直播4金句！雞排妹親揭黑菊真相

宵夜想內用！駕駛堅持不停黃線　女友氣炸回家

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

麥當勞「隱藏好物」只要39元　老饕：員工餐必點

婆婆生日當眾酸不會做人　媳婦反嗆爆華麗K.O

劉沛緹燦笑緊擁陳志強！曾智希全程盯場

半夜如廁傳敲門聲！她開門遭怒瞪

更多

最夯影音

更多
HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！

HowHow狂虧「輸不起」當面吃曾國城拌麵　徐乃麟摔麥走人：我不錄了！
陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

陳喬恩帶男友錄影..鄭元暢笑：不要臉！　呼籲大家「不要酒駕」自嘲完一口乾XD

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

你老了嗎？不能熬夜、討厭社交 流行歌聽什麼？秒答：稻香啊～

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

動力火車在原唱前飆《天黑請閉眼》　邱鋒澤陳零九再組「動力CP」新團

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

詹江村開轟輾腳警！質詢內容曝　分局長急喊：我們同仁只是勸離

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面