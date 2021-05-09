車行國道1號台南路段變換車道未打方向燈　竟連吃國道警3張紅單

▲民眾駕車車行國道1號台南路段，因變換車道未使用或未全程使用方向燈，連吃國道警方3張紅單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關網友疑質同一車輛行駛國道1號北向接國道8號東向往新化方向（台南系統交流道），被國道警察第四大隊以變換車道不當「未使用或未全程使用方向燈被舉發3次」案，第四大隊指出，本案民眾檢舉，經查證違規屬實後依法舉發「變換車道未全程使用方向燈」違規3次。

國道警察第四大隊指出，2021年4月1日上午7時26分許，國道1號北向接國道8號東向往新化方向（台南系統交流道）路段，有1部自小客車，分別於4月1日7時26分37秒至7時27分48秒，行經該路段因未使用或未全程使用方向燈計3次，經民眾檢舉查證違規屬實後，依法舉發「變換車道未全程使用方向燈」違規3次。

國道警察第四大隊新市分隊小隊長洪義銘指出，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第3條規定：「以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰」，民眾對於多次變換車道未全程使用方向燈為各別行為，因此分別處罰。另民眾疑有關道路交通管理處罰條例第85條之1規定：係將同一「超速」行為，以其違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過1個路口以上3種情形，切割成數行為予以分別舉發，與本案係不同違規行為，分別舉發之情形不同。

依道路交通安全規則第109條規定，汽車駕駛人變換車道時，應先顯示欲變換車道方向之燈光，並應顯示至完成變換車道之行為，四大隊呼籲駕駛人開車每次變換車道時應全程使用方向燈，以免造成自身及其他用路人之危害。

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