▲新北高工「前進亞運」，創新教育「成就每一個孩子」發光發熱。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了培養未來人才努力讓每個孩子能發揮天賦，擁有發光發亮的技能，新北高工「前進亞運-成就每一個孩子」計畫，除了一般生、體育班外，更特別囊括一些時常讓媽媽及師長頭痛的孩子，透過計畫引入資源開設「自我防身」與「生活采影」課程讓他們增能，並在多元的活動過程中能發現自己長處。

「我們真的看到孩子的改變，也看到孩子們努力學習成長」新北高工校長張其清說，自從參加「自我防身」課程的阿哲（化名）本來是一個對學習無感，藉由新北市泰國拳協會理事長何孟霖教練的指導下，第一次接觸到防身術，也意外的開啟他的興趣。

在學習武術的過程中找到自信，情緒也變得穩定，教練感受到學習的熱忱，因此讓他假日也可以去武術格鬥學院練習，鼓勵他參賽邁向國際選手之路，未來更有機會往健康休閒產業多元發展。

▲新北高工「前進亞運-成就每一個孩子」計畫。

另邀請校友陸戰防警群教官群李勝男士官長及海巡署陳韋諺上士返校與學生們進行武術交流，並向學生分享勉勵學員除精進武術技巧強身健體外，也能學習教練發揚武德的精神，有能力時回饋與幫助有困難的人。

另一位學生八條（化名）在主任教官覺志弘的鼓勵下，籌劃拍攝反毒宣導影片，在沒有專業人士指導下，僅憑藉著自我摸索，完成創意十足的作品，讓師長們都讚不絕口，因此在計畫中開設「生活采影」課程，商請專業紀錄片的工作者陳良偉導演前來指導帶領這群有興趣的孩子們，建構最新影像美學的視野。

趁著今年學校辦理校慶活動週，讓熏習兩個月的學生著手嘗試拍攝這次校慶的活動，揣摩想像自己就是一個專業的影像工作者，如何去承接這場新北高工校慶活動的記錄片，企劃製作拍攝進行實踐學習，再以此素材當作未來課程討論修改的內容，以貼近自身的經驗開始有對話、互動與思辯。

▲賴芝縈老師帶領，透過孩子們身體律動的過程，產生身心靈內外的對話，再分小組進行交流與分享。

緊接在這兩個社團活動之後，均安排受過德國BTD「舞動治療」的賴芝縈老師帶領，透過孩子們身體律動的過程，產生身心靈內外的對話，再分小組進行交流與分享，達到有效關懷鼓勵學生發現自身亮點去發揮所長。25位孩子，1位老師與8位志工初次見面時彼此挑戰包容底線，老師與志工毫無界線與道德約束的包容，慢慢與孩子們靠近。

第一次見面時孩子問其中1位志工「妳們會一直來？還是來一次？做這件事有拿錢嗎？」志工耐心微笑解釋一切出於自願，就為了陪孩子們走一段。孩子聽完沉默又問「我們值得嗎？」兩個月的時間下來學生對各組陪伴者開始產生信任與依附關係，若有志工請假學生臉上會出現落寞的表情。讓陪伴志工感到暖心，看著成長中發育的孩子，經常很餓每週都帶小點心分享共食。

▲何孟霖（中間黑色上衣）是新北高工專任教練、新北市體育總會泰國拳委員會主委、新北市泰國拳協會理事長、武術格鬥學院顧問。

新北高工「前進亞運-成就每一個孩子」秉持一個都不能少的信念與民間資源一起合作，在此計畫中，財團法人國紹泌尿科學教育基金會秘書長徐掌瑛用心集合各界資源指出，我們期待在這個計畫下能找出不同孩子的亮點，發現可行有效的陪伴模式，透過定期的關愛陪伴讓成長中的孩子感到自信與溫暖，腳踏實地的往前方邁進。

新北高工校長張其清表示，這個計畫來自各方的資源，所以要特別感謝財團法人國紹泌尿科學教育基金會、臺北洲美扶輪社、新北市泰國拳協會、武術格鬥學院為協助本校孩子所做的努力與付出，本次活動能與校慶活動做課程搭配，使學生所學有所發揮看見能力的成長。這樣合作的教育模式更具實用性。

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