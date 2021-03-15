回台東上課車禍1死4傷！2022亞運柔道培訓選手楊宇潔留院觀察中

▲國訓中心 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

台11線南下147.5公里處（台東縣東河鄉加母子灣路段）15日凌晨2時許發生重大車禍，釀成1死4傷，其中一名傷者為國訓中心的柔道國手楊宇潔，她原先向國訓中心請假就是要回台東大學上課，不料卻發生意外，國訓中心表示已致電該選手家屬，該名選手為頭部挫傷、四肢輕挫傷，現正留院觀察中。





▲自小客車自撞山壁全車幾乎全毀，造成5人輕重傷慘劇。（圖／台東消防局提供）

這起事故發生在15日凌晨，同車1行共6人出遊後準備返回市區途中，沒想到卻發生意外，藍色休旅車翻轉90度橫躺在車道上，而車體幾乎全毀，左側兩顆輪胎直接噴飛，顯見當時撞擊力道之大，釀成1死4傷，6名學生中，有一名為培訓國手楊宇潔。

▲國訓中心李文彬執行長 。（圖／記者吳世龍攝）

國家運動訓練中心李文彬執行長表示，楊宇潔於13日在國訓中心訓練完後返回台東，15日因為要到台東大學上課，向國訓中心請假，卻傳出意外，目前了解是頭部挫傷，四肢輕挫傷，現正留院觀察中，傷勢相對不是太嚴重。

國家運動訓練中心有奧運及亞運以及世大運的培訓選手，楊宇潔是2022年杭州亞運柔道培訓隊選手，今年2月到中心培訓，預定到亞運結束。國訓中心也已致電該選手家屬，後續將持續關心。

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