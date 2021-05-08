▲5月8日「世界候鳥日」翱翔歌聲，新北互助合作護候鳥良善環境。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年5月及10月的第2個星期六是「世界候鳥日」，2021年世界候鳥日的主題是「Sing, Fly, Soar – Like a Bird！」，強調「候鳥以獨特的歌曲和飛行和我們聯繫在一起，提醒我們跨界合作，保護牠們的重要性」。因此在歡慶這個候鳥遷徙的全球大日子（Global Big Day）同時，新北市農業局也呼籲大家共同來愛惜這群來訪的嬌客，攜手營造適合候鳥遷徙的環境，讓候鳥在新北市的天空可以自由自在地唱歌、翱翔。

農業局長李玟表示，新北市致力於推廣友善田園及生態保育工作，自推動友善田園區域計畫以來，友善耕作面積已經達到252.8公頃，不但讓許多瀕危物種如烏來杜鵑、雷公蛙及螢火蟲等物種得以復育，也造就了適合候鳥遷徙的好環境，並提供足夠的食物來源，讓更多候鳥願意選擇新北市作為駐足休息的地方。

李玟說，例如總區域範圍約70公頃具有各式鑲嵌地貌的貢寮田寮洋，在農業局輔導農友以人工除草代替除草劑的友善耕作，以及對區域內的溪流進行微棲地營造下，除了生態變多了，生態網絡也彼此串聯了，更是台灣東北角重要的候鳥驛站，當地富饒的生態也是新北市「青春山海線」的熱門景點。

▲大白鷺。

同時，今年農業局也與教育局合作，與新北市野鳥保育協會一起推動校園生態植樹計畫，在2021年的3月21日國際森林日在本市永和國小種下百株誘鳥及誘蝶的原生樹種─楊梅及烏來杜鵑，打造校園生物多樣性環境，讓「生態植樹」的觀念向下紮根，並於4月22日世界地球日，透過「全球『兆』樹，校園生態植樹計畫推廣」活動，由新北市野鳥保育協會提供超過600株樹苗給板橋地區國中小的校園種植。

農業局指出，在全世界最大的賞鳥紀錄資料庫e-bird平台顯示，臺灣鳥種的觀察紀錄，已由2020年的615種增加到目前的628種，而在新北市所觀察到的鳥種更是高達494種，位居全國之冠！可以看出新北市的生態環境不斷改善，越來越多種類的候鳥選擇在此停留，民眾可以在野柳、貢寮田寮洋濕地、金山等地欣賞到灰面鵟鷹、大白鷺、黃頭鷺、雁鴨、小水鴨、花嘴鴨、蒼鷺、灰鶺鴒等多種令人驚豔的候鳥。

農業局表示，為了珍惜這份得來不易的成果，農業局再次呼籲今年的世界候鳥日強調「候鳥以獨特的歌曲和飛行和我們聯繫在一起，提醒我們跨界合作，保護牠們的重要性」，請民眾在欣賞這些遠道而來的貴賓時，應遵守不接觸、不餵食、不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則，共同維持候鳥遷徙的良善環境。

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