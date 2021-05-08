新北市文化基金會攜手台藝大　淡海輕軌快閃演出「新北歌謠」

▲台藝大音樂系學生在輕軌紅樹林站月台快閃演奏。（圖／新北市文化基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

5月7日下午的淡海輕軌，多了不一樣的聲音！除了列車行經軌道的聲響，車廂及月台間迴盪悠揚的琴聲。這是財團法人新北市文化基金會與台藝大音樂系、新北捷運公司共同策劃的音樂快閃活動，車廂內即席演奏《流浪到淡水》，乘客新奇地拍照留念，悠揚的樂聲下，輕軌列車緩緩駛進漁人碼頭站，為窗外美景增添不少浪漫情懷。

為了鼓勵民眾在忙碌的生活停下腳步，聆聽屬於在地的經典樂曲，新北市文化基金會攜手台藝大前往淡海輕軌，為來往乘客演奏《流浪到淡水》、《淡水暮色》等以淡水為主題的經典歌謠。除了車廂，下午幾個時段也分別在輕軌漁人碼頭站、輕軌紅樹林站進行快閃演奏，吸引不少乘客駐足欣賞。

▲台藝大音樂系學生在淡海輕軌車廂內演奏《流浪到淡水》。

新北市文化基金會執行長林芥佑表示，台灣有許多反映新北城市地景又傳唱度高的經典歌曲，把這些朗朗上口的歌謠帶到戶外演出，希望讓新北市成為一個被在地好音樂環繞的城市。台藝大音樂系主任徐巧玲說，音樂系辦過不少快閃活動，這是第一次在移動的車廂演奏，學生們花不少時間背譜練習，只為了讓乘客近距離感受精彩的樂曲。

過去新北市文化基金會與台藝大音樂系共同舉辦「屬於新北的歌—歌謠編曲比賽」、「望你早歸−新北市經典音樂演奏會」，改編與推廣許多代表新北市的經典歌謠，這次與新北捷運公司合作，要讓音樂與城市連結，透過樂曲凝聚新北市民的共同記憶。8日下午將再度舉辦音樂快閃活動，有興趣的朋友不妨安排一場淡海輕軌小旅行，或許可以出其不意地遇見現場演奏的驚喜。

▲台藝大音樂系學生在漁人碼頭站快閃演奏，吸引民眾駐足欣賞。

【更多新聞】

消防徒手戰巨蛇！民宅「驚藏4尾」纏鬥1小時 影片全記錄

天九牌職業賭場藏萬里民宅 警包抄逮22人！2賭客嚇到胸悶送醫

衛福部基隆醫院5月6日起禁止探病 陪病採「實名制」限1人

基隆長庚5日起「暫停病房探病」 陪病採實名制限1人