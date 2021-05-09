另類時間管理大師！　好閨蜜「變性」同時交往3女...只因「手頭拮据」

▲23歲的向姓女子（圖中）因缺錢，將歪腦筋動到自己的3名閨蜜身上。（圖／翻攝常德全媒體）

記者魏有德／綜合報導

湖南常德臨澧警方1日破獲一起令人瞠目結舌的「網戀詐騙案」，一名向姓女子因經濟拮据，竟突發奇想，在網路上一人分飾「帥氣多金的富二代」、「英勇威武的特警」及「勇敢堅毅的消防員」與自己的3位閨蜜大談網路戀情牟利，詐取3萬元人民幣（約新台幣12萬元）得逞，堪稱另類的「時間管理大師」。

▲向姓女子在網路上「變性」，假扮3名條件極其優良的男生，推薦給自己的閨蜜。（圖／翻攝常德全媒體）

《瀟湘晨報》報導，這名23歲的向姓女子經朋友介紹，認識了該案的3名受害女子，四人迅速成為無話不談的好閨蜜。其後，經濟拮据又無所事事的向女開設了3個微信小號，一人扮演3個不同身份的「帥哥」，並在與3名受害者見面時，佯裝要向其介紹「男朋友」，毫無防備的3名受害者隨即落入圈套，展開甜蜜的「網戀」。

「戀情」升溫後，一人分飾3角的向女開始露出本性，開始透過3個不同身份，以各種理由向閨蜜要錢，但對閨蜜們提出的見面要求卻以各種藉口回避。起初，3名受害閨蜜一度產生疑慮，但在「校長兼撞鐘」的向女遊說下，逐漸相信彼此的「男友」是真的遇上困難，遂鬆懈防備，多次透過微信轉賬給錢。

直至2021年初，某位受害者無意中在網路上看到一位和自己「男友」長得一模一樣的男子，經過比對後才確定受騙上當。東窗事發後，3名受害者約向女出來見面，同時將其直接扭送至派出所。經查，3名受害者合計被騙3萬餘元人民幣，向女則因涉嫌詐騙被依法採取刑事拘留。