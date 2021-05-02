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裸抱閨蜜捧奶幫遮點！妹頭再PO「壓地新照」曝動機：還在應徵中

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲閨蜜親吻照遭檢舉下架。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有一名男學生與女閨蜜疑似全裸、站在廁所鏡子前拍下捧胸親吻照；男主角將照片PO在IG上後，引發網友熱議，粉絲數也瞬間飆到4萬多人。事後，男學生的親密照片雖被檢舉下架，但他隔天又發文曝光「有那麼多閨蜜」的原因，驕傲表示「學著點！」

男學生在IG上貼出與女閨蜜的合照，表示「紀念一下閨蜜。」他雖聲稱彼此是閨蜜，但兩人除了嘴對嘴親吻外，他還疑似全裸的從後方抱住女生，並用雙手捧住對方胸部，將重要兩點給遮住。照片曝光後，立刻掀起熱議，其中就有網友貼出男學生IG精選動態的生活照，發現這人都跟女生朋友感情甚篤，不只摟摟抱抱，還會將頭直接埋進對方胸部裡。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲男學生粉絲數大增，不過4.4萬粉絲的帳號目前已關閉。（圖／翻攝自Instagram）

事件爆發後，就有同校學妹爆料，男學生在IG上謊報年齡，現在其實已經20幾歲了，時常騙女生感情，還自稱與班上女生都發生過性行為，「光榮事蹟傳遍整個學校。」此外，也有知情人士爆料，男學生張貼的照片是1、2年前所拍攝的，現在發布出來只是想紅、騙流量、賺粉絲。

《ETtoday新聞雲》記者實際找到該帳號，發現男學生的粉絲數果真大增，最高曾飆破4.4萬人，不過該帳號目前已關閉，只剩下另支粉絲數1.2萬人的小帳號。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram）

▲男學生再發文。（圖／翻攝自Instagram）

針對此事，男學生日前也在限時動態上表示，由於他的貼文違反《社群守則》，所以已被移除，「誰檢舉啦？這樣我很難欸！未來會有更好的藝術作品呈現給大家，寫些（謝謝）。」

昨（1）日上午，男學生也趁熱再發文，親自曝光「有那麼多閨蜜」的原因，「因為我會壓爆改20萬的勁戰，標記你的朋友，叫他學著點！」貼文一出，再度吸引不少網友朝聖，而在留言處中，男學生也表示，「我還在應徵閨蜜」、「太多人想當我閨蜜了」。

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