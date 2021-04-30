環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下

▲兩人疑似全裸自拍。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

有網友在Dcard上貼出一張親密照截圖，一名男學生與女閨蜜疑似全裸，站在廁所鏡子前拍下捧胸親吻照，並將照片貼在FB及IG上，還寫著「紀念一下閨蜜」。原PO看到後直呼「太誇張」，Dcard也陸續出現多篇討論文章，傻眼表示「閨蜜還炮友？我不懂這個社會了」，還有知情人士爆料男子在校的誇張行徑。

男子在IG上發布與女閨蜜的合照，說是閨蜜但兩人的舉動一點都不閨蜜，嘴對嘴親吻外還疑似全裸，男子從後方抱住女生，並用手捧住對方的胸部。照片曝光後在網路上瘋傳，網友們也貼上他在IG精選動態中的生活照，跟女生朋友們感情超好，不僅抱住對方，還將頭埋在胸部上，在夜店摟摟抱抱的畫面也全被翻出。

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▲男子身邊有許多女閨蜜。（圖／翻攝自Dcard）

有同校的學妹爆料，男子在IG上謊報年齡，實際已經20幾歲，「之前在學校就很愛跟國中部的學妹搞曖昧，今天交往隔天分手，騙女生感情」，還自稱跟班上的女同學都發生過性行為，有次因為惹錯人被圍堵，怕到一個星期沒來上學，「他在學校根本沒同性朋友，他真的很噁，他光榮事蹟傳遍整個學校」。

但有知情人士爆料，那張照片是一兩年前的，男子發文只是想紅、蹭熱度，並貼上對話紀錄，男子表示「我要先騙流量，然後再刪文，賺粉絲」，而照片上的閨蜜是誰，男子則表示「是我前女友」，貼文曝光後，被網友們大量轉發，他也覺得很不可思議，直呼「很酷欸！」

▲有網友爆料，男子只是想紅而已。（圖／翻攝自Dcard）

許多網友看完後驚呼連連，「生活好精彩」、「以魯蛇肥宅我單身24年來看，我好失敗」、「年紀輕輕幹些不屬於人類範圍的事」、「+9的世界真的很奇葩」、「現在大家都玩這麼猛嗎？」還有人歪樓回「現在的女學生身材也太好了吧」、「奶比我大」。

《ETtoday新聞雲》記者實際到該男子的IG查看，因收到許多網友的訊息，他火速將IG上的貼文全都刪除，頭像跟自我介紹也都刪光光。而Dcard的討論文因「未經當事人同意，散佈私密色情影音內容」，所有文章已遭移除。