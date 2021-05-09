▲台東稻米缺水，池上農民自雇水車載運灌溉農田 。（圖／記者楊漢聲攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

全台面臨缺水危機，此旱象導致台東縣水源銳減一半以上，就連聞名全台的池上米也受影響，雖然農田水利署台東管理處啟動輪流灌溉方式分配水源，但在有限的水源下，部分區域仍有出現灌溉水不足情形，近期又面臨稻子入漿結穗時期，如果仍持續灌溉水供應不足，將衝擊產量，因此農民們寄望來場大雨解渴，否則池上部分區域一期稻作將出大問題，原本數量有限的池上米，屆時米價恐又要提高。

台東縣池上鄉魏家莊附近綠油油稻田，再過一陣子就要收割，但台灣今年梅雨沒來，且也沒颱風登陸帶來雨量，靠近海岸山脈的田區出現嚴重龜裂，稻作紛紛拉緊報，讓十分農民擔心，再這麼下去，正準備入漿結穗的稻子，恐怕因水量不足，造成發育不良，變成空包彈。為避免半年心血泡湯，稻子淪為空包彈，9日一早就有農民僱用水車載運灌溉水至農田，替正在入漿的稻子紓解旱象，希望能盡量減少稻作損失。

青農魏瑞廷說，池上農田裡的稻米，再過40天左右後就可以採收了，但因為乾旱造成部分區域缺水影響稻作。讓農民非常不捨，因此才會出現不惜成本也要用水車載運灌溉水，補充稻作水分需求。

農民劉先生：「孕穗期，大概這半個月最需要水的時候，如果真的有曬到乾掉的話，稻穀就空包彈，空穗。」，因此能救多少算多少，至少努力過，要不然農家人相信「毀稻作會遭天打雷劈」！

無論水車灌溉是否有用，但農民們仍期待老天爺能將雨降至需要的區域，如果持續缺水，也無法解決此旱象，相信下一期池上米恐將面臨更大的產量挑戰。

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