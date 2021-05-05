預測台灣「會晚進入」梅雨鋒面！　彭啟明憂心：旱澇只一線之隔

▲彭啟明擔心台灣「旱澇之間只有一線之隔」。（圖／翻攝自臉書／氣象達人彭啟明）

網搜小組／鄺郁庭報導

今年梅雨季第一道鋒面5日影響台灣，北台灣許多地區已經下起雨。天氣風險公司總經理彭啟明5日上午7時許在臉書發文，提醒「今鋒面通過停留時間短，北東部留意雷雨」，之後指出雷雨區域已經脫離，但西北部及北部陸地雨勢仍有被激發。9點39分再度貼文「旱澇之間只有一線之隔」，直呼這對台灣而言是相當的壓力。

「各種預測上都指出，台灣今年很有可能比較晚進入典型梅雨鋒面。」彭啟明文中表示，可能會晚到5月底、6月初才有機會，「從中期預測30-45天的預測雨量累積來看，6月東亞的確有典型梅雨鋒面發展態勢。」

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他指出，台灣也在這區域，但就在梅雨鋒面的邊緣，「有機會多，也有機會少」，尤其這南北擺盪300-500公里就以梅雨鋒面這種大尺度環流來看，非常正常。彭啟明接著說，這對台灣而言卻是相對的壓力，「因為我們希望有充分的水解旱，萬一偏北就較不樂觀，若直對台灣也會造成頗劇烈的降雨，旱澇之間只有一線之隔。」