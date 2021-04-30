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缺水「嚴禁吃火鍋」　老婆隔1周卻買酸菜鍋！老公秒懵了　萬人狂讚

▲▼缺水，老婆不准煮火鍋，昨天下雨，又準給煮火鍋（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲老婆永遠都是對的！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

老婆大人邏輯滿分！一名人夫崩潰表示，日前想在家煮火鍋，卻被老婆嗆「現在很缺水」，怎料下回兩人再逛賣場，原PO要吃烤肉片餐時，老婆早已決定「煮酸白菜火鍋」。面對老婆琢磨不定的心情，原PO直言被搞得好亂，「好好好，都給妳說，老婆最大！」引發萬人朝聖大讚。

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》透露，上禮拜與老婆去逛賣場時，看到冷藏櫃有雞湯火鍋，心血來潮想替晚餐加菜，怎料老婆一口回絕，表示「你知道現在缺水嗎？你每次都喝那麼大一鍋，要花多少水你知道嗎？吃烤雞就好！」聞言，原PO也決定省水，替水情盡一份心力。

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昨（29）日，夫妻倆再去逛賣場時，原PO看到「嫩肩里肌燒烤片」超心動，怎料老婆又拒絕，回應「我今天要煮的是酸白菜鍋耶！」當下，原PO困惑反問，「蛤？妳上禮拜才說缺水，要少喝點湯的，妳怎麼又自己買鍋？」

答案超爆笑！只見老婆淡淡表示，「啊你沒看到雨這兩天下這麼大嗎？而且酸白菜鍋我喜歡吃很酸的，水我又不會加太多！」此話一出，原PO只好雙手一攤直呼，「好好好，都給妳說，老婆最大！」

▲▼缺水，老婆不准煮火鍋，昨天下雨，又準給煮火鍋（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友全笑歪！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，引發萬人刷讚笑回，「老婆沒有錯，老公去付錢」、「太座安的好，日子能過好」、「我看到了求生慾望」、「這是當老婆的權利，反駁無效」、「來跟著我唸：老婆永遠是對的」、「下次記得去拿酒，灌醉自己」、「晚上用這個當湯底吃火鍋」。

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