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社會 社會焦點 保障人權

捷運偷拍性騷案忠孝復興站最多　專摸胸臀綠衣男影像曝

 記者張君豪／台北報導

台北捷運每日旅運量高達220萬人次，已成為民眾最主要的大眾運輸工具，捷運警察隊利用大數據分析今年1-4月發生在交通工具上性騷擾及妨害秘密案件，以捷運系統發生數居冠且備受市民關注，為有效防制捷運系統的偷拍狼或襲胸、臀的色狼，捷運警察隊利用累犯資料庫分析，於今年3月間順利偵破捷運性騷擾慣犯簡姓男子，畫面也首度曝光，捷運警察隊提供站體及月台監視器影像，希望民眾能有效防範。

▲專門偷摸上班OL胸臀的捷運色狼，穿著綠色風衣戴口罩上下車進出站體過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲捷運性騷案，以忠孝復興站發生次數最多。圖為捷警巡邏車廂戒備畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

▲專門偷摸上班OL胸臀的捷運色狼，穿著綠色風衣戴口罩上下車進出站體過程全被監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

▲簡姓男子專門偷摸上班OL胸臀的捷運色狼，穿著綠色風衣、戴口罩，上下車進出站體過程全被監視器錄下（畫面右上方者）。（圖／記者張君豪翻攝）

根據捷警隊分析最近5年偷拍或性騷擾案件，台北市發生最多之站體前3名依序是忠孝復興站、台北車站、忠孝新生站，均為旅運量較高的轉運站，且性騷擾案以車廂、電扶梯最多，妨害秘密案則以電扶梯、站體進出口最多。

警方依發生時段分析，性騷擾案以白天6-10時最多，專門偷拍裙底、私密部位的妨害秘密案則以晚上18-22時下班通勤時間最多；警方表示，因為上下班時段人潮密集，歹徒容易下手。

捷運警察隊針對這些大數據分析資料，規劃16個重點站體守望及車廂巡邏勤務、加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口，以利案件發生時能立即保全證據順利偵破，包含今年3月大直站發生女學生遭襲胸案，因捷運公司站務人員協助調閱影像及辨識犯罪通報，讓警方得以將犯嫌攔查到案，另外捷運警察隊也結合捷運公司、婦幼警察隊等單位共同偵辦這類案件、以維護民眾權益。

捷警隊提醒民眾，在尖峰時刻或上下車廂與電扶梯時，隨時保持警覺並適度以隨身物品與他人隔絕，既可自保也能免於彼此爭議，但如果感覺遭到侵犯，最好立即出聲制止、亦可按壓車廂內緊急按鈕通報站務人員，捷警隊將立即派員到場協助。

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