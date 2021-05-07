恐怖變態男2小時襲胸4女！被害人20到60歲　再犯機率高羈押



▲盧男2小時內對4女子襲胸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名變態男子今年4月在高雄市區尾隨尋找落單女子，2小時內4度襲胸，警方將他逮捕後，更查出發現他在高雄犯案後一周又在屏東車站偷拍女生，短短時間內多次犯案，檢方認為他再犯機率極高，向法院聲押獲准。

22歲的盧姓男子於今年4月13日晚上8點多，在高雄市鼓山區凹子底公園內尾隨落單女子，跟了幾分鐘，突然伸手摸了女子胸部後落跑；沒幾分鐘，盧男又在博愛一路巷弄內，對另一名女子襲胸。

▲盧男強抱落單女子並襲胸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

盧男得逞後，不到一小時後又在鼓山區及三民區附近見到另2名女生獨自一人，也是突然從背後強抱，並伸手襲胸，犯案後立即逃逸；又於4月26日下午3點多，出沒在三民區松江街一帶，鎖定一名女子準備上車時，他靠近拉住車門不讓被害女子上車，再伸手摸被害女子的胸部後逃離。

警方受理報案後，發現4名被性騷擾的女子年紀從20歲到60歲，三民一分局3日循線將他逮捕到案，盧男到案後坦承犯行，更被查出他曾在4月21日，就因在屏東火車站偷拍女生女生被逮，他自稱看到女生就是忍不住想襲胸。

警方報請檢察官指揮偵辦，由承辦檢察官召集組成專案小組調查，並迅速傳喚他到案說明，經檢察官訊問後，確認盧男有反覆實施性騷擾犯罪之虞，為保護婦幼安全，避免有民眾再次受害，檢察官遂於第一時間向法院聲請羈押，並經法院裁准。

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