名店工讀生問：妳要不要廁所？　柯南逛見詭異動作「他偷拍！」

▲知名體運用品店工讀生伺機在廁所、更衣室偷拍，還一直問同事「要不要上廁所？」（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

台北市知名運動用品店去年發生工讀生偷拍事件，李姓男子為了賣片賺錢，趁店家舉辦特賣會3天活動，伺機把密錄器放員工廁所、更衣室偷拍，還頻頻問女同事「妳要不要去上廁所？」直到後來有位調查局男調查官發現，李男伸懶腰姿勢怪，手會晃到更衣室布簾後，才抓到偷拍行徑，台北地檢署5日依妨害秘密罪嫌起訴李男。

據了解，20多歲的李姓男子平常喜歡上色情網站看偷拍片，2020年間有同好網友邀約他也去偷拍來交換賺錢，李男想到自己剛好在Under Armour台北市忠孝店工讀，門市預計7月3日到5日要辦特賣會，剛好他也預計工讀到7月5日為止，決定去買密錄器，趁人潮眾多時偷拍。

就在7月5日，李男工作的最後一天，有名男調查官陪朋友去逛衣服，調查官眼尖，發現李男在更衣室布簾外行蹤詭異，用奇怪的姿勢伸懶腰，順勢把手伸到布簾內，調查官提醒友人可能遭偷拍，同時報警，當場發現李男身上的密錄器，以及69段影片，除了調查官的朋友之外，裡面大多是店員如廁更衣畫面

UA得知後，主動告知所有女員工，只要懷疑自己遭偷拍，都可以跟公司說，公司統一指派律師協助訴訟，至少5位女員工在指認自己沒露臉的偷拍畫面時，才想起特賣會那幾天，李男總是會問「妳要不要去上廁所？」原來都是為了趕她們進去已布置好的陷阱中。

李男到案坦承所有犯行，希望能賠償被害人損失，但是他不小心刪除了要向他買偷拍片的網友對話，無法提供檢警追查，檢察官調查後，在5日依妨害秘密罪嫌將他提起公訴。

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