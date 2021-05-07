麥當勞外送員女廁裝行車紀錄器6女同事受害　男交記憶卡下場出爐

▲男子2018年在桃園某麥當勞擔任外送員，卻在女廁內裝行車紀錄器竊錄女同事。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓男子於2018年7月被公司派駐桃園市麥當勞擔任外送員，未料上班才4天就偷偷將行車紀錄器裝在女廁洗手台下方，竊錄女同事如廁等隱私部位，後來被女同事察覺後通報公司主管，警方查出有6名女同事受害，鄭男隨後坦承偷拍，並繳出記憶卡等證物，並與6女同事達成和解；桃園地院法官審結依妨害秘密罪簡易判決判處鄭男2月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，在新北市任職某人力派遣公司的24歲鄭姓男子，2018年7月間被派遣至桃園市麥當勞某分店擔任外送員，未料上班第4天竟在員工專用女廁洗手台下，以雙面膠帶藏放行車紀錄器，偷拍女員工如廁身體隱私部位，後來有女元宮發現洗手台下竟有行車紀錄器，當時懷疑是鄭所為，並通報公司主管處理。

公司主管在內部調查後，鄭男坦承偷拍事實，並主動交付電腦、隨身碟與行車紀錄器記憶卡等證物，經清查竊錄影片中，共有6名女員工遭偷拍受害，公司隨即向警方報案，檢方根據偷拍影片等證物，依妨害秘密罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

鄭男在院方審訊時坦承犯行不諱，法官根據6名受害女員工指證、麥當勞分店提供出勤班表、現場照片等證物佐證，法官審酌鄭男犯後坦承、非無悔意，事後雖與被害人達成和解，但尚未履行和解內容，審結依妨害秘密罪判處鄭男2月有期徒刑，本案還可上訴。

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