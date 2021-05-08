烏山頭水庫、嘉南大圳動工一百週年　蔡英文、賴清德、蘇貞昌追思

▲總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及台南市長黃偉哲等人，一起參加台南烏山頭水庫、嘉南大圳動工100週年暨八田與一技師追思活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及台南市長黃偉哲等人，8日一起參加台南烏山頭水庫、嘉南大圳動工100週年，啟用90週年的紀念典禮，暨八田與一技師的追思活動。

黃偉哲市長指出，100年前，八田與一技師，將他對台灣這片土地的愛，築成了烏山頭水庫、嘉南大圳。百年來，它們灌溉了嘉南平原，養育了這片土地上的人們，奠定了台灣工商發展的基礎。100年後的今天，台灣遭逢大旱，這座水庫更替我們守住了供水防線，讓我們在旱象如此嚴峻的時刻，依然能維持正常穩定的生活。

黃偉哲市長說，八田與一技師的故鄉位在金澤市，是台南重要的朋友，也是我們的姐妹市。去年他與山野之義市長相約隔年5月8日到烏山頭一聚，今天因疫情透過網路同步直播，與金澤市的好朋友相聚，紀念嘉年大圳開工百年，感念這位偉大的前人。八田與一技師當年對台灣的奉獻與愛，讓我們至今感懷。

黃偉哲強調，這座烏山頭水庫不僅是蓄水的水庫，也是文化的水庫，更是台日兩國人民情誼的水庫，也是充滿感謝的水庫。我們希望嘉南大圳所流出來的水不僅灌溉了農田，也灌溉我們的心田。我們心田中常懷感激，更常懷友誼。希望台日人民友誼長存，如同嘉南大圳日夜奔流，永不停息。

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