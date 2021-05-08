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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九指蔡英文比他更「賣台」　林穎孟：馬跪著要飯，蔡站著掙錢

▲▼0409台北市議會,台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台灣2021年對中國與香港出口1514億美元，創歷史新高，前總統馬英九8日表示，總統蔡英文執政後「傾中賣台」程度遠遠超過他；不過，無黨籍北市議員林穎孟則反擊，這一席話不就正代表，台灣可以堅持主權、拒絕九二共識、反對中國侵害人權，但中國還是要買台灣產品嗎？

根據財政部發布的「專題分析-109年我國出進口貿易概況」，我國2020年對中國與香港出口1514億美元（約4.2兆新台幣），居歷年之冠，增幅達14.6％，穩居穩居我國最大出口市場，其中以電子零組件、資通與視聽產品、珠寶及貴金屬製品等增加較多；至於對中港出口占比為43.9％，較2019年大幅提升3.7個百分點，而對美出口占比則是14.6％，為近16年最高，較2018年增加0.6個百分點。

馬英九8日在「兩岸重開機、疫後新契機」研討會中引用上述資料，表示蔡英文執政時期，我國對中出口依賴超過前任總統陳水扁及他自己，卻還喜孜孜在臉書上與國人分享這喜訊，不僅暴露兩岸經貿不但沒有脫鉤，台灣反而更依賴中國的事實；馬英九也酸，過去民進黨罵他「傾中賣台」，雞蛋全部放在一個籃子，可是蔡英文執政後，對中國出口依賴不降反升，「傾中賣台」程度遠遠超過他。

▲▼前總統馬英九。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）

對此，林穎孟在臉書以「台灣終於從馬英九的跪著要飯，變成蔡英文的站著掙錢」為題寫道，馬英九的話讓他哄堂大笑，感謝他自己自打嘴巴，這一席話不就代表，「台灣可以堅持台灣主權、拒絕九二共識、反對中國侵害人權，中國還是要買我們台灣產品嗎？」相比之前，馬英九根本詐騙，執政時恐嚇台灣只能當中國附庸，雙膝跪下去，結果中國還不買單。

林穎孟指出，根據經濟學者蔡明芳研究，去年疫情世界多國經濟衰退，台灣卻是經濟成長，而「台灣出口到中國市場的產品，也集中在台灣具有壓倒性優勢的相關產業上，特別是積體電路的出口。」

「美中貿易衝突以來，除了本國廠商投資外，美日歐科技大廠也紛紛來台設廠，使得台灣在全球產業鏈的重要性不斷被提高，台灣許多科技大廠的訂單也都超過產能負荷，即使中國需求消失，也必然會有其他國家的廠商補足，...主要還是因為台灣的科技廠商具備不易被取代的製造與研發能力所致。」林穎孟如此引述蔡明芳的發言。

林穎夢表示，換句話說，台灣科技產品非常具有競爭力，就像台積電晶片，世界多國及中國非常需要我國的產品；因此，為什麼中國即便非常厭惡我們老是聲張台灣主權，也只敢抵制鳳梨，不敢抵制晶片，甚至要買更多，這正是中國依賴台灣，而非台灣依賴中國的表現。

另外，馬英九指蔡英文喜孜孜分享的喜訊，其實並非有關2020年台灣對中貿易額，而是財政部公布，2021年台灣3月出口總額達到358.9億美元（當時換算後逾新台幣1兆元），創單月新高。該篇臉書貼文於4月12日刊出。

當時綠營慶賀此事，國民黨則指出蔡政府隱瞞另一個事實，即為3月份對中港出口達159億美元（約4407億新台幣），同樣創單月新高。

▼林穎孟8日發文反擊馬英九。（點圖可放大／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

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