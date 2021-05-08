歡樂笑聲迎母親節　北港鎮公所「親子遊樂園」免費玩

▲「馨動遊樂園」，有氣墊城堡區、打靶遊樂區、棉花糖王國等，多元遊樂設施。（（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮公所為一年一度的母親節向媽媽們獻上祝福，於今（8）日在北港運動公園舉辦「馨動遊樂園」馨動時光，大聲說愛母親節活動，現場有小朋友最喜歡的魔幻泡泡秀、魔術秀、小丑氣球秀之外，更邀約漫威英雄和超人氣波波星球來到現場，陪伴親子民眾一起度過歡樂的週末。

北港鎮公所辦理「馨動遊樂園」，有氣墊城堡區、打靶遊樂區、棉花糖王國等，多元遊樂設施。活動除有表演及美食外，也結合母親節打造五個馨動關卡分別為，小朋友必須和家長合力，跨越障礙物、畫出媽媽的輪廓，還必須通過默契大考驗，闖完五個關卡後即可到服務台扭蛋得代幣，可使用於兌換禮品、及「馨動遊樂園」區，期許透過遊戲，能和媽媽創造不同的回憶，為此北港鎮公所也特別準備1000份造型泡泡機供小朋友兌換。

▲雲林縣北港鎮公所為一年一度的母親節向媽媽們獻上祝福，於今（8）日在北港運動公園舉辦「馨動遊樂園」馨動時光，大聲說愛母親節活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港鎮長蕭永義表示，母親節是所有子女對母親表示感恩與愛的日子，平常子女皆因工作繁忙或害羞，而不常表達出對母親的愛意，此次母親節活動，就是要讓每個小朋友都能勇敢大聲說愛，藉由向父母表達愛意和感謝，獲得感恩代幣，在與父母一起遊玩體驗，透過遊戲闖關，讓小孩從小學會感恩，並勇敢表達，以達到寓教於樂之目的，也邀請大家共襄盛舉。



北港鎮公所指出，為因應防疫措施，鎮公所除加派人員在出入口處進行酒精消毒測量體溫外，在會場內也請人力加強宣導全程需配戴口罩，周邊攤商也必須遵守安全防疫距離，氣墊遊具也會定時消毒，嚴格控管人流，配合相關防疫政策，欲瞭解更多詳細活動請上北港鎮公所粉絲專頁查詢。

▲馨動遊樂園打造五個馨動關卡，小朋友必須和家長合力，跨越障礙物等，與家長進行默契活動體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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