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4歲童網購「霸氣下單」918根海綿寶寶冰棒！　媽媽一看帳單崩潰了

▲▼4歲的諾亞在網路上訂購了近千根海綿寶寶造型冰棒。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

▲年僅4歲的諾亞在網路上訂購了近千根海綿寶寶造型冰棒。（圖／翻攝自GoFundMe募款網站）

記者張寧倢／編譯

美國紐約一名37歲母親因為收到3大箱卡通「海綿寶寶」造型冰棒而頭痛不已，原來是4歲兒子諾亞（Noah Ruiz）用她的電腦參加遠距教學時，在亞馬遜（Amazon）訂購了918根冰棒，總計2618.85美元（約新台幣7.2萬元），但家裡根本無法負擔，幸好最後靠著民眾捐款才度過難關。

根據《華盛頓郵報》報導，住在紐約布魯克林的布萊恩（Jennifer Bryant）是3個孩子的媽，平時在監獄從事諮詢工作，一邊還在紐約大學攻讀社工相關科系研究所，經濟情況並不寬裕。年僅4歲的諾亞先前用媽媽的電腦參與視訊教學，卻被海綿寶寶冰棒給吸引，但一盒18根冰棒就要價51美元（約新台幣1420元），布萊恩拒絕買給諾亞。

不久後布萊恩驚覺，諾亞竟然下訂了51盒、共918根的海綿寶寶冰棒，收貨地址還指定為阿姨家，布萊恩立刻用手機查詢交易紀錄，發現這3大箱的冰棒價值2618.85美元（約新台幣7.2萬元），但她根本無法負擔這筆突如其來的支出。相較於她的憂心，諾亞不僅相當期待要去阿姨家把海綿寶寶們「接回家」，還天真地問媽媽說，「我們還要再訂嗎？」當時諾亞似乎不知道自己訂了多少冰棒。

布萊恩嘗試退貨、轉賣都沒有成功，因為數量多到放不進冰箱，諾亞沒吃完的數百根冰棒，最終都融化了。布萊恩在研究所群組裡說，「如果我這次拖欠學費，這就是原因。大家可以笑一下，但我的荷包正在哭泣。」然而，一位同學替她在網路發起募款，奇蹟似地，在24小時之內就籌到冰棒錢，截至本篇新聞出稿前，捐款金額已經高達 1萬5306美元（約新台幣42萬4300元）。

布萊恩表示，她一直很擔心患有自閉症類群障礙症（Autism Spectrum Disorder, ASD）的諾亞在班上會被排擠或發生其他狀況，所以希望能送他去專門學校，這些善款將作為諾亞的教育資金來運用，不過近期內，她不會讓諾亞再買別的零食了。亞馬遜向《華盛頓郵報》證實，目前正在與布萊恩夫婦聯繫，準備將諾亞購買冰棒的金額捐給當地一家慈善機構。

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