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斗南警狂尋失蹤女10小時　她離奇現身警局：媽祖勸戒我回家

▲6日上午7時許獨自一人騎單車外出，一直到晚上18時晚餐時間，家人眼見天黑卻還不間其返家，擔心其出意外，前往報警求協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲朱姓女子6日上午7時許獨自一人騎單車外出，一直到晚上18時晚餐時間，家人眼見天黑卻還不間其返家，擔心其出意外，前往報警求協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南警分局斗南派出所6日晚間接獲民眾報案，指稱女兒早上因心情不佳獨自騎乘自行車離家，直至天黑未歸，未攜帶手機不知去向，擔心有安全疑慮而請求警方緊急協尋。警方跨越兩個分局轄區，調閱近百監視器見其影不見其人，卻在今晨她卻離奇現身斗南分局要水喝，並自稱是「六房媽祖」要她回家。

斗南鎮一名40歲朱姓女子因心情不佳，6日上午7時許獨自一人騎單車外出，一直到晚上18時晚餐時間，家人眼見天黑卻還不間其返家，擔心其出意外，前往報警求協尋。斗南分局立即成立專案小組，因無手機門號可定位及未知去向，透過路口監視器畫面土法煉鋼搜尋，發現早上8點時由斗南大東里進入虎尾鎮竹圍子，即通知虎尾分局共同持續擴大調閱監視器，雖已夜深，兩地警方仍同時派數組人員在該地區範圍搜尋，但仍無所獲。

警方指出，約莫凌晨3時從監視器影像發現，朱姓女子於下午又從虎尾竹圍子再度騎車返回斗南鎮地區，警方立即調整搜尋及調閱方向，又陷入膠著狀態1小時多時，斗南派出所值班警員林永竣看到一位民眾進入分局，極似協尋對象，想不到所有人都看了快10小時監視器及好幾組人在外尋找都未尋獲，竟然自己出現在大家面前。

朱女向警方表示，自己一早騎自行車一路前往土庫六房媽紅壇拜拜及附近閒逛，似乎六房媽指點勸戒回家，就在分局後方小公園休憩到半夜3點多回家，卻發現家門鎖上但不想叫醒家人，知道有警察標誌的地方都可以喝水、上廁所，因此才進入斗南警察分局。

家屬被警方通知尋獲時，其母親一看到失聯一天的女兒，數度緊緊抱著她，也不斷感謝警方徹夜協尋；其父親則說，日前曾帶其女兒至土庫六房媽拜拜，想不到這次心情不好就自己一路自斗南騎自行車至土庫，直呼是六房媽的保佑，讓女兒在外一日一夜得平安歸來，聽聞5月22日六房媽要過爐至大埤鄉，將會再全家前往參拜，以祈求全家平安。

▲6日上午7時許獨自一人騎單車外出，一直到晚上18時晚餐時間，家人眼見天黑卻還不間其返家，擔心其出意外，前往報警求協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方通知家屬尋獲朱女時，其母親一看到失聯一天的女兒，數度緊緊抱著她，也不斷感謝警方徹夜協尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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斗南警分局雲林失蹤協尋媽祖

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