學霸男涉殺阿嬤！高大成點出「關鍵證據」：他還有感情，但難辭其咎

▲中正女大生離奇失蹤，涉案男友在電梯內還露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者柯振中／綜合報導

彰化就讀中正大學的劉姓女子2007年人間蒸發，消失至今14年，近期案件再次曝光，還爆出案外案，檢警在劉女的男友阮男家中，找到疑似阮男阿嬤的骨骸、牙齒等遺物，依照殺害直系尊親屬等罪送辦。對此，法醫高大成說明，透過牙齒磨平的程度，可以大略推估死者的年齡，從這件事來看，阮男難辭其咎。

時間回到2007年，23歲的劉姓女子6月1日回鄉，替父親慶生，返校後突然人間蒸發，連畢業考沒有參加，家人相當焦急，只能尋找警方協助。

▼劉姓女大生失蹤14年，警重啟調查，阮男遭幹員圍捕畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）



警方調閱附近的監視器畫面，看見阮姓男友到車站接劉女，但因為事證不足，案情遲遲沒有進展，劉女的失蹤成了懸案。除了劉女以外，阮男的阿嬤2015年離奇失蹤，阮男擅領阿嬤的退休俸，進而與妹妹發生爭執，還到法院對簿公堂。

由於已有2人失蹤，檢警高度關注，懷疑失蹤案皆與阮男有關。掌握了新事證以後，檢警重啟調查，4日進行埋伏，成功逮捕阮男。阮男被幹員包圍以後，返家乘坐電梯時，露出淺淺的微笑，且經過管理室，還有辦法與保全打招呼，神情一派輕鬆。

經過近3個小時的搜索，警方找到疑似骨骸的物品，還有疑似阮男阿嬤的好幾顆牙齒，目前阮男被依照殺害直系尊親屬等罪送辦，已被裁定收押禁見。

▼女大生失蹤14年，家人受訪說明。（圖／記者唐詠絮攝）



對此，法醫高大成說明，是不是阿嬤的牙齒，想要辨認其實有一定的規律，因為牙齒不太會掉，可以透過檢視「牙齒磨平的程度」，來推算死者的年齡。

高大成提到，依照他的感覺，阮男對死者還有一份感情，但死者的骨骸怎麼會出現在阮男家中，這個部分阮男難辭其咎，「你怎麼去解釋，這個骨頭在你家？」目前案件還在進一步偵辦，詳細狀況為何，仍待調查釐清。

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