「長征5B火箭」今晚通過台灣上空！最新軌跡圖曝光　料周末墜地表

▲中國「長征」火箭。(圖/翻攝自The Virtual Telescope Project)



記者張方瑀/綜合報導

中國長征5號B遙二運載火箭(Long March 5B)上個月底在海南島發射升空,豈料火箭在完成任務後開始偏離軌道,根據最新軌跡圖顯示,火箭預計在8日晚間10時12分、9日清晨5時55分經過台灣上空。天文學家也捕捉到火箭的最新畫面,碩大光點照亮整個夜空,飛行時速約達2萬7600公里,平均每90分鐘就能繞行地球一圈。

▲中國火箭「長征五號B遙二」(Long March 5B)4月29日成功發射。(圖/路透)



基地位在義大利的「虛擬望遠鏡計畫」(Virtual Telescope Project)負責人馬西(Gianluca Masi)透過派拉蒙機器人望遠鏡「伊蓮娜」(Elena)捕捉到長征火箭在空中快速移動的畫面。馬西表示,「照片拍攝時,火箭距離望遠鏡約700公里,當時太陽在地平線以下,所以天空被照得非常明亮,這種條件非常難得。」

▲長征5B火箭軌跡圖。(圖/翻攝自orbit.ing-now)



即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示,長征五號B遙二運載火箭殘骸在台灣時間8日晚間10時12分,以及9日清晨5時55分,將分別通過台灣北部、南部上空。

長征火箭4月29日從海南島發射升空,把名為「天和」的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道,但火箭於完成任務後開始偏離,且火箭飛行時速約達2萬7600公里,平均每90分鐘就能繞行地球一圈。

Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5

NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly