「長征5B火箭」今晚通過台灣上空！最新軌跡圖曝光　料周末墜地表

▲中國「長征」火箭。（圖／翻攝自The Virtual Telescope Project）



記者張方瑀／綜合報導

中國長征5號B遙二運載火箭（Long March 5B）上個月底在海南島發射升空，豈料火箭在完成任務後開始偏離軌道，根據最新軌跡圖顯示，火箭預計在8日晚間10時12分、9日清晨5時55分經過台灣上空。天文學家也捕捉到火箭的最新畫面，碩大光點照亮整個夜空，飛行時速約達2萬7600公里，平均每90分鐘就能繞行地球一圈。

▲中國火箭「長征五號B遙二」（Long March 5B）4月29日成功發射。（圖／路透）



基地位在義大利的「虛擬望遠鏡計畫」（Virtual Telescope Project）負責人馬西（Gianluca Masi）透過派拉蒙機器人望遠鏡「伊蓮娜」（Elena）捕捉到長征火箭在空中快速移動的畫面。馬西表示，「照片拍攝時，火箭距離望遠鏡約700公里，當時太陽在地平線以下，所以天空被照得非常明亮，這種條件非常難得。」

▲長征5B火箭軌跡圖。（圖／翻攝自orbit.ing-now）



即時監測網站「orbit.ing-now」的模擬軌跡圖顯示，長征五號B遙二運載火箭殘骸在台灣時間8日晚間10時12分，以及9日清晨5時55分，將分別通過台灣北部、南部上空。

長征火箭4月29日從海南島發射升空，把名為「天和」的中國天宮太空站核心艙送上預計軌道，但火箭於完成任務後開始偏離，且火箭飛行時速約達2萬7600公里，平均每90分鐘就能繞行地球一圈。

Latest TIP (as of 2021-05-07 0456Z) for CZ-5B (Long March 5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-08 23:13(UTC) +/- 540 minutes at latitude 38.1 longitude 62.5

NOTE: This is a huge, 18 hour window, and the time/location of re-entry will continue to vary wildly — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 7, 2021

根據美國空軍包商的太空追蹤網站「Space-​Track.org」估計，火箭會在台灣時間9日上午7時13分左右的正負9小時內墜地墜地；非營利組織「航空航天公司」（Aerospace Corporation）則指出，火箭會在台灣時間9日中午12時19分的正負8小時內墜地。

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 09 May 2021 04:19 UTC ± 8 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/rsE6yzcnHb — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 7, 2021

總和來說，墜地時間約落在台灣時間8日晚間10時至9日晚間10時之間，但Space-​Track也在推特上強調，這是一個18個小時的時間差距，火箭進入大氣層的時間地點仍會隨時變化；航空航天公司也說，目前要推斷正確的時間還言之過早。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前表示，根據最新估算，希望火箭會落入海中，而美方目前尚無擊落火箭碎片的計畫。《福斯新聞》報導則指出，去年另外一枚長征5B火箭的碎片，雖然大部分都落入大西洋中，但仍有零星殘骸掉落非洲象牙海岸的村莊內。

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