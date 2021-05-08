雞排妹「御用律師」涉勾結賣淫集團　鄭家純：我都不知道我是女皇





▲鄭家純在臉書上回應「御用律師」風波表示，「我都不知道我是女皇」。（圖／記者張一中攝）



記者林彥臣／綜合報導

遭指控涉嫌勾結賣淫集團設局仙人跳的律師王啟任，因為接受過「雞排妹」鄭家純與醫美診所肖像權糾紛的委託，以及性騷擾風波時提供相關協助，被媒體形容為是雞排妹「御用律師」。對此鄭家純回應表示，「我都不知道我是女皇」。

針對「御用律師」涉案的風波，雞排妹在臉書上發文表示，「阿純被動登基，委託過一次就是御用，我都不知道我是女皇。」

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▲雞排妹鄭家純的律師王啟任（右） ，涉嫌勾結賣淫集團。（圖／記者羅志華攝）



雄檢調查，集團主嫌徐智威（31歲）經營應召站，108年就曾勾結未成年的國三少女，與杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子合作，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，隨後徐再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局。

直到日前其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光， 經調查，受害者包括醫師、企業主等社會名流共40多人，不法所得逾千萬元，全案經檢方偵破後，集團首腦徐智威等人落網後也坦承犯行，因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准。

另外檢方於王啟任律師事務所查扣40多份和解書，王啟任因坦承部分犯行，訊後諭令5萬元交保候傳。