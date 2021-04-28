黑幫砸警所風波！所長母罹癌恐成替死鬼…基層嘆　律師建議這樣做

▲松山警分局教官與黑衣人衝突雖然握手化解，但風暴越演越烈。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

松山警分局近日因黑衣人包圍闖入分局樓下的中崙派出所砸毀警用電腦並欲毆打教官卻事後隱匿吃案，並衍生疏縱黑衣人，格式化派出所駐地監視器涉嫌滅證罪等離譜情事，導致中崙所所長許書桓、值班副所長顏敏森遭到台北市警局函送法辦，警界明日之星松山分局長林志誠也因此遭警政署點名拔官下台、案情恐向上延燒。

北市警界基層質疑，所有觸犯刑法滅證、疏縱人犯刑責全被最基層的中崙派出所正副所長所承擔，其中被拔官調任該分局偵查隊內勤警務員的許書桓（35歲）是警大74期交通學系畢業，分發後就在台北市服務，曾在中山警分局交通組、督察組服務，之後因工作認真擔任文山二交通分隊長，之後錄取所長派任內湖、社子派出所，並因為工作認真升任松山警分局最繁重的中崙派出所。

▲松山分局副分局長林志誠22日出面說明案情。（圖／記者張君豪攝）

北市基層警員私下透露，認為許書桓是他經歷過最好的所長，認為許所長內部管理相當合理，對同仁工作評價非常公平，只要基層警員依法辦事，絕對會扛住壓力挺同仁。

基層警員回憶，喝酒鬧事者遭警員上銬帶回派出所，事後酒空家人控訴警察打人要求警員道歉，所長許書恆看完密錄器力挺警員執法並無不當，並向鬧事者家屬據理力爭「同仁執勤過程符合規定，有事情我負責！」頗獲基層好評。

中崙所遭黑衣人包圍砸電腦風波爆發後，許書恆因不慎誤刪駐地監視器影像遭市警局函送滅證罪，但北市刑大科偵隊還原監視器主機查出，當時的駐地監視器影像是在黑衣人闖派出所當天事發後約12個小時刪除，究竟是松山警方官方所言「是許所長個人行為誤刪」抑或是許書桓事後被迫扛責，有待檢察官後續調查釐清。

據中崙所同事私下透露：許所長老家在澎湖，許的母親近兩年先後罹患子宮頸癌、肺腺癌目前仍在治療中，許書桓事發後最擔心的反而是母親看到新聞會擔心讓身體健康惡化，不少基層惋惜「這麼好的所長，卻被分局推出去當替死鬼」

曾任台北地方法院刑事庭法官、現任明道國際法律事務所的律師林拔群則指出，許所長刪除警所駐地監視器涉嫌觸犯刑法湮滅證據罪，依法可處2年以下有期徒刑，拘役或1萬5千元以下罰金。

林拔群律師指出，儘管台北市警局事後說明，許所長是因為拷貝影像操作不慎才誤刪監視器主機硬碟資料，可為許所長涉嫌「滅證罪」犯意不足做出合理解釋，但松山警方事後屢屢以停電、監視器主機不支援不斷電系統等謊言，辯稱監視器沒有作動，直到市刑大科偵隊進行數位解析還原後影像，警方才坦承是許所長誤刪，上述歷程可能對檢方造成「警方蓄意說謊滅證」的明確定罪心證。

林律師表示，若許所長有可能因警界內規、高層命令才貿然承擔行政、法律責任，可待檢察官傳喚開庭時點出幕後下令者，並引援證人保護法相關規定，協助檢察官究責黑衣人闖警所，及下令刪除監視器真兇，應可獲減免刑責

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