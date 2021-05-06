　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醉律師被搖醒「襲警飆3字經」一審竟無罪　二審批「玩法」改罰3千

▲警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲警員獲報處理律師醉倒案件，卻遭攻擊辱罵，一審判無罪，二審改判罰金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓律師去年初喝酒醉，倒在超商走道上呼呼大睡，警員獲報到場搖醒他，他突然起身攻擊警察還不斷飆罵3字經，被依妨害公務等罪起訴後，台北地院一審以泥醉不復記憶等理由判無罪，引起基層警員譁然，日前高院二審發現，陳有多次酒醉鬧事紀錄，應知控制酒量，身為律師卻「知法犯法玩法」，罵人部分判罰金3千元，襲警部分仍無罪。

判決指出，2020年1月9日凌晨，台北廣州街上的便利商店裡，有人醉倒走道上，店員搖了幾次叫不醒，報警處理，2名萬華分局龍山派出所警員接獲通報前往，搖了一陣子也搖不醒人，打開密錄器準備翻找醉漢身上的證件確認身分時，人突然醒來，起身攻擊警察。

▲▼喝醉,睡覺。（圖／pixabay）

▲陳律師早就有喝醉酒鬧事的紀錄，卻仍不知結識飲酒量。（示意圖／免費圖庫pixabay）

2名警員隨即出手反制，把人壓制在地上，並告知「我們是轄區的派出所」，「我現在依規定給你實施保護管束，帶你回派出所」，過程中醉漢仍然不斷口出惡言，「我X你X勒」、「靠么」、「我X你老師勒」、「你神經病」，整個過程約3分多鐘，台北地檢署檢察官依妨害公務中的對公務員依法執行職務時施強暴罪、侮辱公務員2罪起訴陳男。

但是台北地院一審判決認為，陳男當時已經呈現泥醉狀態，事後也不復記憶等理由，判陳男無罪，檢方提起上訴後，高院發現，陳男在2019年9月間，就曾因酒駕與人爭執，並朝對方「手比中指」，被依公共危險罪判刑3個月；同年10月間，陳男酒醉在按摩店被叫醒時大發雷霆，推打並恐嚇服務人員「要把你打死」，因被害人撤告等原因，獲得不起訴。

▲▼ 密錄器 。（圖／ETtoday突發中心攝）

▲警員隨身密錄器拍下陳律師攻擊辱罵過程3分多鐘。（示意圖／資料照）

合議庭認為，陳男知道自己喝多就會罵人，應該注意自制，卻仍然「飲酒過量」，依「原因自由行為」，陳男要自負全責，而且陳男在遭警壓制、表明身分後，短短幾秒就表示「你把我放出來，我就打你」，顯然知道自己「即將被關起來」，並非全然喪失辨識行為違法之能力。

高院考量陳男因至親病逝心情惡劣才喝酒，事後賠償2名警員共1萬5千元，平常也會捐款給弱勢、宗教團體、警察之友會，但身為律師，卻知法犯法弄法，侮辱警員，依法判罰金3千元，可易服勞役，不可緩刑；至於陳男在被壓制前推打造成警員受傷部分，因當時警員還沒告知身分，陳男不知對象是警察，所以判決無罪。可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡
獨／小煜驚傳摔倒急送醫　醫生一看警告：拖下去腳會廢掉
撿屍爛醉妹　新北男「提槍遭猛踢」硬上！下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡

前晚求救失聯…「漁順昇168號」找到了！載浮載沈…船上4人下落不明

工人完全閃避不及！蘇花改砂石車沒注意前方2死3傷　家屬崩潰痛哭

蘇花改首起重大車禍！砂石車撞工程車　釀2死3傷

醉律師被搖醒「襲警飆3字經」一審竟無罪　二審批「玩法」改罰3千

男同學家中搜出疑似骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

快訊／北市停車場車道鐵柵欄「突然掉下」　1人遭重壓命危搶救中

詹德恩出書 結合實務與學術 法遵必讀寶典

蘇花改2死車禍　陳姓工人留下國二女兒...家人還不敢講

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪：是政治起訴

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

欽點鏟屎官！小貓「路中央詐死」　下秒黏住新奴才：快帶偶回家～

快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡

前晚求救失聯…「漁順昇168號」找到了！載浮載沈…船上4人下落不明

工人完全閃避不及！蘇花改砂石車沒注意前方2死3傷　家屬崩潰痛哭

蘇花改首起重大車禍！砂石車撞工程車　釀2死3傷

醉律師被搖醒「襲警飆3字經」一審竟無罪　二審批「玩法」改罰3千

男同學家中搜出疑似骨骸　失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

快訊／北市停車場車道鐵柵欄「突然掉下」　1人遭重壓命危搶救中

詹德恩出書 結合實務與學術 法遵必讀寶典

蘇花改2死車禍　陳姓工人留下國二女兒...家人還不敢講

為三倍券酸網友「小笨蛋、蠢貨」　黃士修否認犯罪：是政治起訴

快訊／台北停車場鐵柵欄「砸落」　1人遭重壓身亡

亞裔女紐約地鐵遭襲擊　施暴者「一掌打後腦」嗆：滾下車！

「生態服務給付薪水」開跑　新北水梯田最高每公頃可領7萬元

林政賢下丘接球跌倒退場　久違1015天先發投3局　

她更年期仍貧血…竟確診胃潰瘍！中斷療程反求偏方　超慘下場曝光

新增蔬食自助吧！台中人氣鍋物插旗高雄楠梓　樓下開燒肉新品牌

不只聯發科！多檔電子股傳利多卻跌深　分析師直指「不正常」

獨／小煜追公車摔倒急送醫　醫生一看警告：繼續拖下去腳會廢掉

全智賢轉身「背後全空」！狂曬39歲不科學狀態　網：不像生過小孩

楊志龍有望下半季歸隊　黃恩賜將開始Live BP

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

5天內第2起橡皮艇偷渡！陸男還帶16顆豬肉水餃

即／苗栗34歲居檢男「陳屍家中」！

撞殺黃暐瀚母！美髮師遭爆「前一晚也酒駕」

股市名嘴坑殺投資人　1年撈4千萬

美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文

快訊／父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸尋獲遺體

獨／「野人理髮」臉書遭出征　美髮師前合夥人說話了

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

股市行情全是假　2名嘴涉炒股狂撈4000萬

即／蘇花公路砂石車碰撞工程車！　釀2死1傷

開賭場給100萬紅包遭母拒收　他入獄洗碗賺1萬讓母痛哭

被逼喝酒醉倒…她痛醒睜眼「見老闆壓上面」問：爽嗎？

更多熱門

相關新聞

撿屍爛醉妹…新北男「提槍遭踢」氣炸！暴打後硬上

撿屍爛醉妹…新北男「提槍遭踢」氣炸！暴打後硬上

新北市一名王姓男子2020年間在蘆洲區一處騎樓下，見到一名女子醉倒在地，竟將對方帶往三重一處旅館「撿屍」，期間由於女子被嚇醒反抗，他竟揮拳猛揍對方一頓，性侵得逞。女子最後只好趁王男完事進廁所時，奪門而出報警，王男被依現行犯逮捕，日前判決出爐。

喝醉招惹大狗　男差點被咬死

喝醉招惹大狗　男差點被咬死

黑幫10少聽說她遭性侵　凌虐劈腿男脫褲拍「罪證」

黑幫10少聽說她遭性侵　凌虐劈腿男脫褲拍「罪證」

咬警大媽出庭：我好暈　法警呼叫119急救

咬警大媽出庭：我好暈　法警呼叫119急救

高雄KTV凌晨遭砸1男濺血...警竟通報「路倒」救護

高雄KTV凌晨遭砸1男濺血...警竟通報「路倒」救護

關鍵字：

律師喝醉酒醉泥醉妨害公務侮辱公務員強暴脅迫恐嚇原因自由行為

讀者迴響

熱門新聞

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

母遭醉撞奪命！黃暐瀚做2件事　鄉民不酸了

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

快訊／田亞霍秘婚要當爸了！

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面