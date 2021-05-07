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雞排妹「御用律師」勾結賣淫集團！設局仙人跳坑殺40醫師、企業主

▲雞排妹鄭家純說明元和雅診所糾紛 。（圖／記者羅志華攝）

▲雞排妹日前發生糾紛時，都是由律師王啟任（右）出面提供法律協助。（圖／記者羅志華攝）

記者莊智勝／台北報導

「雞排妹」鄭家純近日糾紛不斷，先是與醫美診所爆發肖像權糾紛，隨後又再捲入知名歌手性騷案；而這幾起糾紛中，都是由律師王啟任出面提供雞排妹法律協助，形同雞排妹的「御用律師」。不料今王啟任卻遭爆與賣淫集團合作，設局仙人跳坑殺醫師、企業主等社會名流共40多人，海賺逾千萬元，全案經檢方偵破後，集團首腦徐智威遭聲押獲准，而王啟任則被諭令5萬元交保候傳。

雄檢調查，集團主嫌徐智威（31歲）經營應召站，108年就曾勾結未成年的國三少女，涉嫌在媒介性交易後收集客人使用過的保險套、衛生紙等物證，再依此恐嚇、勒索，其中3名被害人嚇得賠償65萬元求和解；全案曝光後，高雄地院日前依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判處徐男有期徒刑6年。

豈料徐男遭判刑後仍不思悔改，與杜姓女友、簡姓女友人、陳姓女子合作，在包養網站上物色有意包養未滿15歲少女的嫖客，並由陳女喬裝出面，前往指定地點性交易，隨後徐再以「少女父親」身分出面，並在律師王啟任的陪同下，向顧客謊稱陳女未成年，要求支付10萬至100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局；由於徐男所篩選的嫖客，多為醫師、企業主等，嫖客擔憂身分曝光影響工作、家庭，大多選擇乖乖付錢了解，與王啟任簽下和解書，長此以往所詐取的和解金突破千萬元。

直到日前其中一名遭設局的嫖客越想越不對勁，主動報警後全案才因此曝光；事後檢警展開追查，於王啟任律師事務所查扣40多份和解書，主嫌徐男等人落網後也坦承犯行，因遭檢方認定有再犯之虞向法院聲押獲准；而王啟任則因坦承部分犯行，訊後諭令5萬元交保。

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