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現在快點出門！東東森森好朋友生活節群星開唱　闖關拿大禮、文創市集等你來嗨

▲▼2021東東森森好朋友生活節-現場人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲2021東東森森好朋友生活節開始啦！現在出發還來得及，快來我們一起來場城市微旅行（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇晟彥／新北報導

《ETtoday新聞雲》年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」8日11:00準時開跑，一大早就有不少好朋友攜家帶眷、成群結隊準備要趟城市微旅行，這次地點選在新北市民廣場，不管是公車、火車、捷運甚至是高鐵，只要一出站立刻就能加入派對行列。現場不僅有網美打卡區、好逛好買市集，舞台區更有7小時不中斷的演出等待大家同樂，現場也設置闖關活動、早鳥好禮等待大家領取， 現在出門還來得及，一起到新北市民廣場度過最嗨的好朋友生活節！

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今年「2021東東森森好朋友生活節」帶來與以往截然不同的微城市之旅，在舞台區7小時給你滿滿好聲音，首先將由《聲林之王》選手許維芳、李佳歡率先開場帶嗨氣氛，緊接著東森得易購舉辦捐贈儀式，捐贈100萬給受虐婦女，幫助她們有機會再站起來，而料理之王明星選手捷夫、游星淵也將首次亮相在好朋友生活節中與粉絲同樂。結束上半場後依序將由鄭可強、劉學甫、九九Sophie、陳思綾帶來好歌聲，接著以《披星戴月想著你》受到歡迎的告五人也將在13:10分現身舞台帶來半小時熱唱，下午則依序由陳忻玥、ET好朋友見面會、李佳薇、高爾宣、蕭煌奇、草屯囝仔、厭世甜點班接續，最後則由玖壹壹壓軸登場替今天活動劃下完美Ending。

▼聲林之王許維芳率先開唱，替2021東東森森好朋友生活節揭開序幕。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節,聲林之王許維芳。（圖／記者李毓康攝）

 ▼許多民眾在第一時間就衝到舞台前等待好歌聲來臨。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節-現場人潮。（圖／記者周宸亘攝）

 ▼主舞台活動時刻表。

▲5月8日東東森森好朋友生活節流程。（圖／ETtoday）

本次最大亮點「闖關攻略」也已經在攤位前蓄勢待發，只要下載App就會得到會員專屬闖關地圖，YAMAHA、Cheers氣泡水、美研社、ANNA SUI、Nestea、利百代、凱莉廚房等知名品牌都已經設置好關卡，要等待民眾大顯身手拿好禮；而在主舞台旁則有早鳥好禮領取區，只要事先登錄就可以搶先拿到「東森農場X料理之王」聯名料理包，正式產品將於5/11晚間9:00在東森購物46台TV Live首賣，早鳥登陸消費者可以到東森購物攤位領取試吃包享用星級美味，一嚐實力主廚們精心研發的美味，更能與明星選手近距離互動。

▲▼2021東東森森好朋友生活節-現場人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節-現場人潮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節-現場人潮。（圖／記者周宸亘攝）

來到生活節怎麼能不逛逛文創攤位？現場聚集像是手工皂、寵物商品、苔球園藝、手作皮革等等，怎麼逛怎麼好買，現場也有許多限量商品，晚來就搶不到！此外，也有像是厭世甜點班、親子DIY料理等著大家手牽手一起做料理，現場許多佈置也宛如網美拍照區現身，像是超浮誇花牆，更有可愛的大金寶寶、ANNA SUI熱氣球超適合拍照打卡炫耀一波，讓朋友羨慕！

如果無法到場同歡，但又不想錯過精彩活動的話，ETtoday從11:00起同步直播現場活動，一整天不間斷，讓在家的你也能享受歡樂氣氛與高規格演唱會，一起度過美好母親節前夕。

>>>>>直播Part1請點我<<<<<
>>>>>直播Part2在這裡<<<<<

防疫須知：
敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

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