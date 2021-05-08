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東東森森好朋友生活節！俏皮「招財」寶寶超吸睛　闖關拿滿好禮大豐收

▲▼2021東東森森好朋友生活節,告五人,主舞台前人潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲2021東東森森好朋友生活節今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，現場設有特色品牌市集，還有超強卡司輪番獻唱，舞台前更是擠滿粉絲，等著喜愛的歌手開唱。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

《ETtoday新聞雲》年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」，今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，現場設有特色品牌市集，可以逛好逛滿，還可以參加闖關活動拿好禮，一早就湧現人潮，很多人攜家帶眷前來參與，同時慶祝母親節；主舞台則有告五人、高爾宣、玖壹壹、蕭煌奇等超強卡司輪番獻唱，不少粉絲提前來卡位，與喜愛的歌手近距離接觸，一起度過美好週六。

東東森森好朋友生活節集結最潮市集、好買攤位，為吸引人潮，每一攤使出渾身解數，祭出各種好康優惠，利百代主打「既然你千里迢迢的來了，我們就大方免費的送給你～」，特別準備多樣好禮在生活節大放送，凡於活動當天註冊「利百代網路商城」的新會員，加碼贈送紅利點數100點，等於商城購物金100元，即可參加好運轉轉盤一次，按下轉盤按鈕後，就能把環保紙吸管、色鉛筆、Q比L夾、獅子寶寶體驗組等抽中的精美好禮帶回家，現場還有限量超值福袋，最高價格超過千元，趁活動入手很划算。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲利百代準備限量超值福袋以及多樣好禮在生活節大放送，吸引民眾參與互動。（圖／記者黃克翔攝）

大金空調攤位派出吉祥物「大金寶寶」，可愛神情搭配圓滾滾的體態，十分討人喜歡，這次更是換上了俏皮的巨型招財貓造型，把「招財招福，大幸福、金平安」帶給大家，而大金寶寶的人氣果然無法擋，一出場就受到熱烈歡迎，吸引大人小孩目光，爭相搶著合照。大金寶寶又稱「橫綱寶寶」，「橫綱」不僅代表了相撲力士的最高位階，亦象徵著大金空調NO.1的領先地位。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲「大金寶寶」換上俏皮的招財貓造型，可愛模樣超吸睛，吸引大人小孩目光，路過不忘停下腳步與他合照。（圖／記者黃克翔攝）

品牌攤位帶來各種挑戰關卡，只要闖關成功就可以獲得好康，像是下載新聞雲App並跟著「闖關攻略地圖」完成任務，或是在ETtoday Podcast攤位訂閱追踨喜歡的節目並按5顆星，就可以獲得豐富獎品，其中永豐餘的五月花厚棒衛生紙一次送出袖珍包及60抽兩種，感受衛生紙「厚就是棒」的免費體驗。有得玩又有得拿，讓參加民眾拿滿贈品大豐收，市集逛一趟下來收獲滿滿。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲永豐餘準備五月花厚棒衛生紙，只要在指定關卡完成任務，就能免費獲得體驗。（圖／記者黃克翔攝）

2021東東森森好朋友生活節資訊全在這！好康資訊不錯過

>>>>>直播Part1請點我<<<<<
>>>>>直播Part2在這裡<<<<<

防疫須知：
敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

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