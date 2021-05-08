　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

東森打造生活節最大攤人氣旺　試用試吃體驗包、料理包拿不完

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲2021東東森森好朋友生活節今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，東森旗下3大攤位有好玩小遊戲，又送上體驗包試用、料理包試吃，吸引滿滿人潮，一次拿滿眾多好康。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2021「東東森森好朋友生活節」今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，集結最潮市集攤位、人氣歌手超強卡司輪番獻唱，現場好逛、好買、好玩，又有好聽音樂可以high，吸引人潮陸續湧入，前來參與玩樂；攤位業者也趁機搶人氣拚商機，東森聯合旗下東森購物、東森自然美、東森直消，不僅準備好玩小遊戲與大家互動，更大方送上體驗包試用、料理包試吃，眾多好康拿不完。

東森旗下3大品牌聯手打造生活節最大攤，攤位各展創意，人氣超旺，東森購物帶來超歡樂的「天天套住你」，只要用東森幣50枚即可參加套圈圈小遊戲，現場準備洗手乳、洗髮精等各式居家生活用品，獎品豐富，套中可直接把戰利品帶走，中獎率特別高，吸引大小朋友排隊挑戰試試手氣，還有人玩上癮，連玩好幾回。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼東森購物準備居家生活用品、以及搶先曝光《料理之王》聯名料理包(下圖：料理之王人氣主廚施捷夫、游星淵)，只要用東森幣50枚玩套圈圈，套中可直接好禮帶走，讓大小朋友都想挑戰試手氣，現場排隊人潮不間斷。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

東森農場攜手台灣大型料理實境節目《料理之王》節目推出聯名料理包，由第一季獲獎選手獨家研發6款美味料理包，包括：黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬－蛤蜊海鮮及義大利麵醬－蕃茄蘑菇，即將於5/11晚間9:00在東森購物46台TV Live首賣，趁著此次生活節，料理之王料理包不僅搶先曝光，消費者還可以到東森購物攤位領取試吃包，帶回家簡單料理即可享用星級美味。

東森自然美服務越來越多元，在全台各五星級飯店開設SPA館，歡迎會員前往享受優質的美容、美體、美睫、美甲服務，今年歡慶50周年，特別邀請到賈永婕擔任形象大使，旗下優質產品累積多年來的好口碑，也透過生活節將眾多彩妝保養好產品分享給大家，現場祭出雙重好禮，與活動看板拍照上傳到臉書粉絲團，可拿到眼霜試用包之外，人人有獎的扭蛋機更是吸引民眾爭相扭好禮，陸續送出粉餅、唇筆、光圈霜，更有人一次抽中扭蛋最大獎，直接價值4,980元的奇肌無瑕活膚精萃。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自然美祭出雙重好禮，還有扭蛋機抽獎活動，人人有獎。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森直消電商的闖關送好禮，只要帶著手機到攤位玩遊戲，或拍照打卡、fb按讚，就能輕鬆獲得保養體驗包。

▲▼2021東東森森好朋友生活節。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森直消電商把握機會邀請大家加入東森一起來翻轉人生。

全台最大的東森直消電商也有好玩的闖關活動，只要帶著手機到攤位玩遊戲，或是拍照打卡、fb按讚，就有機會帶走白茶賦活保濕系列體驗包，不只送上限量專屬好禮，夥伴們更是展現滿滿熱情，邀請大家加入東森一起來翻轉人生。東森直消電商以整合集團資源、大數據中心、全方位媒體、東森嚴選及網連通，年年業績以4倍速度成長，屢屢締造台灣直消紀錄，透過介紹會員加入，直接消費與不斷分享，就可以創造滾動式的收入，幫助每一位事業夥伴實現人生夢想。

2021東東森森好朋友生活節資訊全在這！好康資訊不錯過

>>>>>直播Part1請點我<<<<<
>>>>>直播Part2在這裡<<<<<

防疫須知：
敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

ET快訊
快訊／華航1279名機師「清零計畫」　採檢結果出爐
50多歲確診機師「曾接種AZ疫苗」　陳時中推測感染源是他
快訊／確診者足跡曝光！5／5 11點去過「富邦銀行內湖分行」
華航諾富特再增2病例！機師與家人確診　染疫風暴擴及7家庭、3
LIVE／駐印「6染疫外交人員」專機將抵台！陳時中最新說明
AV男優合體女主角「最高1天11發」　崩潰稀到像水：最後剩空

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東東森森好朋友生活節！俏皮「招財」寶寶超吸睛　闖關拿滿好禮大豐收

東森打造生活節最大攤人氣旺　試用試吃體驗包、料理包拿不完

陸網友抽中Travis ScottxAJ6爽曬圖12字　被嗆爆「潮流雙面人」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

UNIQLO進駐岡山！開幕價超殺最低99元　阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

全聯限時28天「自帶杯省6元」　 最低14元就能喝到精品咖啡！

超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

自己尬超搞工！統一西瓜牛乳強勢回歸！選用台灣在地西瓜+嚴選牛乳 巷口就能買到！

擁有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」喝法多元掀熱潮

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

巡邏遇昏厥民眾！緊急鳴笛開道 暖警「路口遭撞摔倒」也進醫院

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

鳳梨鼠薯聲帶長白斑！就醫怕爆　被長管子插鼻：拎北要不行了啊

中正女大生失蹤！男友恐涉重嫌 家中疑搜出骨骸...還肢解流浪貓

F級「Swag女神」節目中疑走光　上衣滑落北半球…Sandy目睹秒救援

東東森森好朋友生活節！俏皮「招財」寶寶超吸睛　闖關拿滿好禮大豐收

東森打造生活節最大攤人氣旺　試用試吃體驗包、料理包拿不完

陸網友抽中Travis ScottxAJ6爽曬圖12字　被嗆爆「潮流雙面人」

【廣編】大蘋果大暢快！維他露「大」蘋果蘇打火紅新上市

UNIQLO進駐岡山！開幕價超殺最低99元　阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

全聯限時28天「自帶杯省6元」　 最低14元就能喝到精品咖啡！

超商開賣「冬瓜檸檬」！吸得到蘆薈、椰果太邪惡　還有最新口味拿鐵

小華堡買1送1、69折吃呱呱包！5月速食優惠懶人包　還有半價炸物

自己尬超搞工！統一西瓜牛乳強勢回歸！選用台灣在地西瓜+嚴選牛乳 巷口就能買到！

擁有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」喝法多元掀熱潮

謝金河：企業大洗牌的年代　大立光是這四年最大輸家

王柏融連2打席棒打田中將大　都是中外野二壘安打

東東森森好朋友生活節！俏皮「招財」寶寶超吸睛　闖關拿滿好禮大豐收

同待模擬機艙！案1183機師染疫「與他接觸至少1小時」

回老家「抽屜又被翻」！他無奈沒隱私　媽嗆：見不得人嗎？

撞擊瞬間畫面曝！廂型車遭轎車猛撞側翻　駕駛噴飛車外…母子1死1傷

叫你不要戳你還戳...海港男兒這舉動鬧大了　慘況出爐

華航1279名機師「採檢結果」出爐！仍有8人血清待檢驗

太平洋島國驚見「超巨青蛙」　體型和嬰兒一樣大…超狂照片曝

50多歲確診機師「曾接種AZ疫苗」　陳時中推測感染源是他

消費熱門新聞

統一西瓜牛乳強勢回歸！

頭皮冰炫風網友讚爆：洗完凍3天

有南非紅寶石美譽　「南非國寶茶」掀熱潮

韓妞瘋麥當勞冰淇淋「超潮吃法」

超商1日限定「咖啡買6送6」明天開搶

漢堡買1送1！5月速食優惠懶人包

媽媽心儀禮物排行榜大公開

UNIQLO進駐岡山！阿姨清晨排隊樂搶聯名杯

超商開賣冬瓜檸檬、最新口味拿鐵

全聯限28天　自帶杯咖啡不到10元

頂呱呱69折吃一手呱呱包只有1天！

超商開賣添好運、香雞城2大人氣美食

東森打造生活節最大攤人氣旺　好康拿不完

網友抽中Travis ScottxAJ6爽曬圖

更多熱門

相關新聞

東東森森好朋友生活節　闖關拿滿好禮大豐收

東東森森好朋友生活節　闖關拿滿好禮大豐收

《ETtoday新聞雲》年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」，今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，現場設有特色品牌市集，可以逛好逛滿，還可以參加闖關活動拿好禮，一早就湧現人潮，很多人攜家帶眷前來參與，同時慶祝母親節；主舞台則有告五人、高爾宣、玖壹壹、蕭煌奇等超強卡司輪番獻唱，不少粉絲提前來卡位，與喜愛的歌手近距離接觸，一起度過美好週六。

生活節嗨翻！吉祥物東東森森現身

生活節嗨翻！吉祥物東東森森現身

超殺毛孩禮品等你拿　快來東東森森好朋友生活節

超殺毛孩禮品等你拿　快來東東森森好朋友生活節

銅雕公益回饋社會　王令麟勉勵永不放棄

銅雕公益回饋社會　王令麟勉勵永不放棄

療癒系花茶「美研社」免費喝羨煞朋友圈

療癒系花茶「美研社」免費喝羨煞朋友圈

關鍵字：

2021東東森森好朋友生活節東森購物東森自然美東森直消

讀者迴響

熱門新聞

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

老公跟弟媳上摩鐵！人妻崩潰：不敢讓弟弟知道

徐乃麟摔麥走人「我不錄了」！

雞排妹深夜直球對決陳沂！

26樓掉電鑽　1歲嬰被砸頭身亡

丟30萬買航運股「賺1100萬」操作方式曝：沒賠過

江宏傑親姊：水落一定石出！

網提11質疑！輾腳警回應喊「車主找人騷擾我」

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

厭貓爸摟喵睡！她笑：身體很誠實

女大生拍AV被抓包！男人緣瞬間變好

連千毅「7層樓8房電梯豪宅」200坪內部超豪奢

竹科男友「媽媽幫他打手槍」！網友接棒爆事跡

佩甄和老公下午恩愛「爽喊好舒服」

更多

最夯影音

更多
王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」

王彩樺18歲正妹女兒「婉拒10通告」　唸她的手寫卡片淚崩「是我的動力跟愛」
「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

「輾警腳風暴」遭網友撻伐... 憤怒警哀怨請辭！長官命休假冷靜

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

3顆阿金頭靠窗邊賣萌冒出！眼神全盯飼主：要開飯了嗎

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

GAI遭爆「我給你吃」露骨調情對話 網揪時間軸驚：王斯然被劈腿！　

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

松山分局翻版！轎班班頭衝警局　要求放人嗆：通緝有比神明重要？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面