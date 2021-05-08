東森打造生活節最大攤人氣旺　試用試吃體驗包、料理包拿不完

▲2021東東森森好朋友生活節今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，東森旗下3大攤位有好玩小遊戲，又送上體驗包試用、料理包試吃，吸引滿滿人潮，一次拿滿眾多好康。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2021「東東森森好朋友生活節」今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場，集結最潮市集攤位、人氣歌手超強卡司輪番獻唱，現場好逛、好買、好玩，又有好聽音樂可以high，吸引人潮陸續湧入，前來參與玩樂；攤位業者也趁機搶人氣拚商機，東森聯合旗下東森購物、東森自然美、東森直消，不僅準備好玩小遊戲與大家互動，更大方送上體驗包試用、料理包試吃，眾多好康拿不完。

東森旗下3大品牌聯手打造生活節最大攤，攤位各展創意，人氣超旺，東森購物帶來超歡樂的「天天套住你」，只要用東森幣50枚即可參加套圈圈小遊戲，現場準備洗手乳、洗髮精等各式居家生活用品，獎品豐富，套中可直接把戰利品帶走，中獎率特別高，吸引大小朋友排隊挑戰試試手氣，還有人玩上癮，連玩好幾回。

▲▼東森購物準備居家生活用品、以及搶先曝光《料理之王》聯名料理包(下圖：料理之王人氣主廚施捷夫、游星淵)，只要用東森幣50枚玩套圈圈，套中可直接好禮帶走，讓大小朋友都想挑戰試手氣，現場排隊人潮不間斷。

東森農場攜手台灣大型料理實境節目《料理之王》節目推出聯名料理包，由第一季獲獎選手獨家研發6款美味料理包，包括：黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬－蛤蜊海鮮及義大利麵醬－蕃茄蘑菇，即將於5/11晚間9:00在東森購物46台TV Live首賣，趁著此次生活節，料理之王料理包不僅搶先曝光，消費者還可以到東森購物攤位領取試吃包，帶回家簡單料理即可享用星級美味。

東森自然美服務越來越多元，在全台各五星級飯店開設SPA館，歡迎會員前往享受優質的美容、美體、美睫、美甲服務，今年歡慶50周年，特別邀請到賈永婕擔任形象大使，旗下優質產品累積多年來的好口碑，也透過生活節將眾多彩妝保養好產品分享給大家，現場祭出雙重好禮，與活動看板拍照上傳到臉書粉絲團，可拿到眼霜試用包之外，人人有獎的扭蛋機更是吸引民眾爭相扭好禮，陸續送出粉餅、唇筆、光圈霜，更有人一次抽中扭蛋最大獎，直接價值4,980元的奇肌無瑕活膚精萃。

▲東森自然美祭出雙重好禮，還有扭蛋機抽獎活動，人人有獎。

▲東森直消電商的闖關送好禮，只要帶著手機到攤位玩遊戲，或拍照打卡、fb按讚，就能輕鬆獲得保養體驗包。

▲東森直消電商把握機會邀請大家加入東森一起來翻轉人生。

全台最大的東森直消電商也有好玩的闖關活動，只要帶著手機到攤位玩遊戲，或是拍照打卡、fb按讚，就有機會帶走白茶賦活保濕系列體驗包，不只送上限量專屬好禮，夥伴們更是展現滿滿熱情，邀請大家加入東森一起來翻轉人生。東森直消電商以整合集團資源、大數據中心、全方位媒體、東森嚴選及網連通，年年業績以4倍速度成長，屢屢締造台灣直消紀錄，透過介紹會員加入，直接消費與不斷分享，就可以創造滾動式的收入，幫助每一位事業夥伴實現人生夢想。

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防疫須知：

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/